Этот рецепт бюджетного тортика "Малина-кокос" занимает всего час времени. Нежный бисквит, пропитанный малиновым конфитюром и покрытый легким творожным кремом с кокосовой стружкой, идеально подойдет для любого торжества, рассказала Юлия Вилич в Instagram.
Бисквит:
- 4 яйца (комнатной температуры)
- 110 г сахара
- 135 г муки
- 50 мл кефира (2.5%)
- 3 г разрыхлителя
Приготовление:
Взбейте яйца с сахаром до пышной светлой массы (около 5 минут). Добавьте кефир и сделайте несколько оборотов миксером. Просейте муку с разрыхлителем и перемешайте венчиком.
Добавьте сухие ингредиенты к яичной смеси, аккуратно перемешивая венчиком по часовой стрелке. Вылейте тесто на противень с пергаментом и выпекайте при 180°C в течение 12 минут.
Дайте бисквиту полностью остыть, снимите с пергамента и выложите на новый кусок пергамента.
Малиновый конфитюр:
- 150 г замороженной малины
- 70 г сахара
- 13 г крахмала (разведенного в 25 мл воды)
Разморозьте малину с сахаром на огне. Когда сахар растворится, добавьте разведенный крахмал. Помешивайте до загустения (1-2 минуты). Пропустите конфитюр через сито.
Творожный крем:
- 180 г пастообразного кисломолочного сыра (или зернистого творога, протертого через сито или пробитого блендером)
- 350 мл жирных сливок (от 30%)
- 70 г сахарной пудры
- 20 г мелкой кокосовой стружки
Взбейте сливки с пудрой до мягких пиков.Добавьте творог и перемешайте на низкой скорости до кремообразной смеси. Добавьте кокосовую стружку и перемешайте.
Промажьте корж конфитюром. Равномерно распределите крем по всей поверхности. Разрежьте корж поперек на полосы шириной около 7 см. Сворачивайте первую полосу в рулетик, затем выложите этот рулетик на вторую полосу и снова сверните.
Поставьте заготовку вертикально на подложку и оберните оставшимися полосами, плотно прижимая друг к другу. Промажьте торт оставшимся кремом и присыпьте кокосовой стружкой. Оставьте торт в холодильнике на 3 часа.
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