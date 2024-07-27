Простой и доступный набор ингредиентов делает этот десерт идеальным выбором для домашнего приготовления.

Этот рецепт бюджетного тортика "Малина-кокос" занимает всего час времени. Нежный бисквит, пропитанный малиновым конфитюром и покрытый легким творожным кремом с кокосовой стружкой, идеально подойдет для любого торжества, рассказала Юлия Вилич в Instagram.

Бисквит:

4 яйца (комнатной температуры)

110 г сахара

135 г муки

50 мл кефира (2.5%)

3 г разрыхлителя

Приготовление:

Взбейте яйца с сахаром до пышной светлой массы (около 5 минут). Добавьте кефир и сделайте несколько оборотов миксером. Просейте муку с разрыхлителем и перемешайте венчиком.

Добавьте сухие ингредиенты к яичной смеси, аккуратно перемешивая венчиком по часовой стрелке. Вылейте тесто на противень с пергаментом и выпекайте при 180°C в течение 12 минут.

Дайте бисквиту полностью остыть, снимите с пергамента и выложите на новый кусок пергамента.

Малиновый конфитюр:

150 г замороженной малины

70 г сахара

13 г крахмала (разведенного в 25 мл воды)

Разморозьте малину с сахаром на огне. Когда сахар растворится, добавьте разведенный крахмал. Помешивайте до загустения (1-2 минуты). Пропустите конфитюр через сито.

Творожный крем:

180 г пастообразного кисломолочного сыра (или зернистого творога, протертого через сито или пробитого блендером)

350 мл жирных сливок (от 30%)

70 г сахарной пудры

20 г мелкой кокосовой стружки

Взбейте сливки с пудрой до мягких пиков.Добавьте творог и перемешайте на низкой скорости до кремообразной смеси. Добавьте кокосовую стружку и перемешайте.

Промажьте корж конфитюром. Равномерно распределите крем по всей поверхности. Разрежьте корж поперек на полосы шириной около 7 см. Сворачивайте первую полосу в рулетик, затем выложите этот рулетик на вторую полосу и снова сверните.

Поставьте заготовку вертикально на подложку и оберните оставшимися полосами, плотно прижимая друг к другу. Промажьте торт оставшимся кремом и присыпьте кокосовой стружкой. Оставьте торт в холодильнике на 3 часа.

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