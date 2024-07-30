Бывший судья "Мастер Шеф", кулинарный эксперт Татьяна Литвинова рассказала, как сделать вкусный пирог с лавашем и сыром.

Звезда кулинарного шоу "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова редложила новый рецепт ленивого сырно-кефирного пирога "Гармошка". Этот пирог получается невероятно нежным, сочным и ароматным, при этом готовится легко и быстро.

Ингредиенты:

300 г лаваша

300 г сыра (9% жирности)

700 г кефира

5 яиц

40 г сливочного масла

1 ч. л. орегано

1 ч. л. соли

Приготовление:

Лаваш нарезать по ширине формы и оставить наибольшую длину. Сформировать его гармошкой и закрепить стаканом, чтобы он не раскручивался, советует "Мастер Шеф" Литвинова.

Для заливки соединить кефир, сыр, яйца, растопленное сливочное масло, орегано и соль. Перемешать до растворения соли. Вылить заливку сверху на лаваш, чтобы сыр оказался внутри стенок лаваша.

"Мастер Шеф" Литвинова добавила, лучше все выпекать при температуре 180 градусов в течение 45 минут.

Этот пирог отлично подойдет для работы, путешествий, пикников или в качестве школьного перекуса. Он также прекрасно подходит для завтрака: его можно приготовить заранее, а утром просто разогреть кусочек, подметила "Мастер Шеф" Литвинова.

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