Звезда кулинарного шоу "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова редложила новый рецепт ленивого сырно-кефирного пирога "Гармошка". Этот пирог получается невероятно нежным, сочным и ароматным, при этом готовится легко и быстро.
Ингредиенты:
- 300 г лаваша
- 300 г сыра (9% жирности)
- 700 г кефира
- 5 яиц
- 40 г сливочного масла
- 1 ч. л. орегано
- 1 ч. л. соли
Приготовление:
Лаваш нарезать по ширине формы и оставить наибольшую длину. Сформировать его гармошкой и закрепить стаканом, чтобы он не раскручивался, советует "Мастер Шеф" Литвинова.
Для заливки соединить кефир, сыр, яйца, растопленное сливочное масло, орегано и соль. Перемешать до растворения соли. Вылить заливку сверху на лаваш, чтобы сыр оказался внутри стенок лаваша.
"Мастер Шеф" Литвинова добавила, лучше все выпекать при температуре 180 градусов в течение 45 минут.
Этот пирог отлично подойдет для работы, путешествий, пикников или в качестве школьного перекуса. Он также прекрасно подходит для завтрака: его можно приготовить заранее, а утром просто разогреть кусочек, подметила "Мастер Шеф" Литвинова.
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