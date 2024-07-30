Этот брауни чизкейк сочетает в себе насыщенность шоколада и нежность творожного слоя с легкой кислинкой вишни, что делает действительно вкусным десертом.

Звезда кулинарного шоу "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова дала рецепт, который сочетает в себе насыщенный шоколадный вкус брауни и нежную текстуру чизкейка. Десерт идеально подойдет для всех любителей сладкого.

Для брауни:

Яйца – 3 шт

Сахар – 75 г

Подсолнечное масло – 120 г

Мука – 130 г

Соль – щепотка

Разрыхлитель – 7 г

Какао – 3 ст. л (40 г)

Для творожного слоя:

Творог (9-20% жирности) – 300 г

Сахар – 100 г

Яйцо – 1 шт

Размороженная вишня – 200 г

Кукурузный крахмал – 1 ст. л

Приготовление:

Взбейте яйца с сахаром до однородной массы. Добавьте подсолнечное масло и тщательно перемешайте. В отдельной миске смешайте муку, соль, разрыхлитель и какао. Постепенно добавьте сухие ингредиенты к яичной смеси, перемешивая до однородности, советует "Мастер Шеф" Литвинова.

Взбейте творог с сахаром до кремообразного состояния. Добавьте яйцо и кукурузный крахмал, перемешайте до однородности. Аккуратно вмешайте размороженную вишню в творожную смесь.

"Мастер Шеф" Литвинова посоветовала, далее разогрейте духовку до 180 градусов. Выложите половину теста для брауни в подготовленную форму для выпечки, разровняйте. Сверху выложите творожный слой с вишней. Залейте оставшимся тестом для брауни, аккуратно распределив его поверх творожного слоя.

Выпекайте при 180 градусах примерно 35-40 минут, проверяя готовность зубочисткой (она должна выходить сухой из середины брауни), подмечает "Мастер Шеф" Литвинова.

Дайте брауни чизкейку полностью остыть в форме, затем аккуратно извлеките его. Нарежьте на порционные кусочки и подавайте к столу.

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