Звезда кулинарного шоу "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова дала рецепт, который сочетает в себе насыщенный шоколадный вкус брауни и нежную текстуру чизкейка. Десерт идеально подойдет для всех любителей сладкого.
Для брауни:
- Яйца – 3 шт
- Сахар – 75 г
- Подсолнечное масло – 120 г
- Мука – 130 г
- Соль – щепотка
- Разрыхлитель – 7 г
- Какао – 3 ст. л (40 г)
Для творожного слоя:
- Творог (9-20% жирности) – 300 г
- Сахар – 100 г
- Яйцо – 1 шт
- Размороженная вишня – 200 г
- Кукурузный крахмал – 1 ст. л
Приготовление:
Взбейте яйца с сахаром до однородной массы. Добавьте подсолнечное масло и тщательно перемешайте. В отдельной миске смешайте муку, соль, разрыхлитель и какао. Постепенно добавьте сухие ингредиенты к яичной смеси, перемешивая до однородности, советует "Мастер Шеф" Литвинова.
Взбейте творог с сахаром до кремообразного состояния. Добавьте яйцо и кукурузный крахмал, перемешайте до однородности. Аккуратно вмешайте размороженную вишню в творожную смесь.
"Мастер Шеф" Литвинова посоветовала, далее разогрейте духовку до 180 градусов. Выложите половину теста для брауни в подготовленную форму для выпечки, разровняйте. Сверху выложите творожный слой с вишней. Залейте оставшимся тестом для брауни, аккуратно распределив его поверх творожного слоя.
Выпекайте при 180 градусах примерно 35-40 минут, проверяя готовность зубочисткой (она должна выходить сухой из середины брауни), подмечает "Мастер Шеф" Литвинова.
Дайте брауни чизкейку полностью остыть в форме, затем аккуратно извлеките его. Нарежьте на порционные кусочки и подавайте к столу.
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