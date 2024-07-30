Этот рецепт куриных голеней с ароматом праздника обязательно украсит ваш стол и порадует всех гостей, рассказала Юлия Вилич в Instagram.
Ингредиенты:
- Куриные голени – 6 шт
- Жидкий мед – 4 ст. л (если мед засахарился, немного разогрейте его)
- Горчица – 2 ст. л
- Растительное масло – 3 ст. л
- Цедра одного лайма
- Приправа для курицы
- Адыгейская соль
Приготовление:
В глубокой миске смешайте мед, горчицу, растительное масло, цедру лайма, приправу для курицы и адыгейскую соль. Тщательно перемешайте все ингредиенты до однородности. Обмакните куриные голени в приготовленный маринад, так чтобы они полностью покрылись соусом.
Закройте миску пищевой пленкой и отправьте в холодильник на 5 часов, чтобы голени хорошо промариновались. Разогрейте духовку до 180 градусов. Выложите голени на лист фольги, предварительно смазанный растительным маслом.
Сверху присыпьте сушеной зеленью, щедро полейте соком лайма, добавьте кусочки апельсина и веточки розмарина для аромата. Закройте голени фольгой и отправьте в духовку.
Запекайте голени в духовке 40-50 минут. Через 20 минут откройте фольгу и полейте голени оставшимся маринадом. Закройте фольгу и продолжайте запекать.
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