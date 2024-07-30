Простота приготовления и изысканный вкус делают это блюдо идеальным для праздничного ужина.

Этот рецепт куриных голеней с ароматом праздника обязательно украсит ваш стол и порадует всех гостей, рассказала Юлия Вилич в Instagram.

Ингредиенты:

Куриные голени – 6 шт

Жидкий мед – 4 ст. л (если мед засахарился, немного разогрейте его)

Горчица – 2 ст. л

Растительное масло – 3 ст. л

Цедра одного лайма

Приправа для курицы

Адыгейская соль

Приготовление:

В глубокой миске смешайте мед, горчицу, растительное масло, цедру лайма, приправу для курицы и адыгейскую соль. Тщательно перемешайте все ингредиенты до однородности. Обмакните куриные голени в приготовленный маринад, так чтобы они полностью покрылись соусом.

Закройте миску пищевой пленкой и отправьте в холодильник на 5 часов, чтобы голени хорошо промариновались. Разогрейте духовку до 180 градусов. Выложите голени на лист фольги, предварительно смазанный растительным маслом.

Сверху присыпьте сушеной зеленью, щедро полейте соком лайма, добавьте кусочки апельсина и веточки розмарина для аромата. Закройте голени фольгой и отправьте в духовку.

Запекайте голени в духовке 40-50 минут. Через 20 минут откройте фольгу и полейте голени оставшимся маринадом. Закройте фольгу и продолжайте запекать.

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