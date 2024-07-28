Этот торт «Битое стекло» в новой версии порадует вас и ваших гостей своим нежным вкусом и красивым внешним видом, рассказала Юлия Вилич в Instagram.

Ингредиенты:

Порошковое желе – 2-3 упаковки

Сметана 20% – 600 мл

Жирные сливки от 33% – 550 мл

Белый шоколад – 180 г

Сахар – 100 г

Ванильный сахар – 2 пакетика

Желатин – 24 г (замоченный в 150 мл холодной воды)

Приготовление:

Возьмите 90 г сухого порошкового желе и добавьте 300 мл горячей воды. Тщательно перемешайте до полного растворения. Разлейте желе в подготовленную посуду и дайте ему полностью застыть в холодильнике.

В небольшой кастрюле нагрейте 150 мл сливок вместе с сахаром и ванильным сахаром на маленьком огне. Перемешивайте, пока сахар полностью не растворится. Снимите кастрюлю с огня и добавьте замоченный желатин и белый шоколад. Перемешивайте до однородности.

Когда масса остынет до слегка теплого состояния, добавьте сметану и хорошо перемешайте. Параллельно взбейте оставшиеся охлажденные сливки (400 мл) до мягких пиков. Аккуратно соедините их со сметанно-шоколадной массой, вымешивая венчиком.

Внутреннюю часть разъемного кольца диаметром 20 см оберните ацетатной пленкой. Поставьте кольцо на подложку и отправьте в морозильную камеру на полчаса. Это поможет муссу быстро застыть и предотвратить его вытекание снизу формы.

Разделите застывшее желе на маленькие кубики. Выложите нарезанные кубики желе в подготовленную форму, равномерно распределив их по всей площади.

Залейте желе сметанно-шоколадным кремом, равномерно распределяя его по всей форме. Поставьте торт в холодильник для застывания на несколько часов, а лучше на ночь.

Аккуратно извлеките торт из формы, убрав ацетатную пленку. Украсьте по желанию свежими ягодами, фруктами, орехами или цукатами перед подачей на стол.

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