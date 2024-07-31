Известный шеф-повар и ресторатор, судья проекта "Мастер Шеф" Владимир Ярославский показал, как приготовить невероятно вкусное и красивое варенье кабачка.

Для этого рецепта подойдут даже старые кабачки.

Для приготовления кабачкового варенья "Мастер Шеф" Владимир Ярославский берет следующие ингредиенты:

кабачок (уже очищенный) – 800 г

сок ананасовый (обычный пакетированный) – 750 г

сахар – 350 г

сок одного лимона

куркума - щепотка

кардамон, корица, гвоздика – по желанию

Кабачки "Мастер Шеф" Владимир Ярославский чистит от кожуры и ложкой удаляет середину с семенами – она нам не понадобится. Кабачки нарезаем на кубики маленького размера.

"Мастер Шеф" Владимир Ярославский в широкой кастрюле или сотейнике смешивает нарезанные кабачки с сахаром, соком ананаса, добавляет лимонный сок, по желанию можно добавить цедру. Также добавляем щепотку куркумы и по желанию 3-5 зернышек кардамона.

Доводим смесь до кипения и на среднем огне выпариваем в течение нескольких часов. В результате сироп загустеет, а кабачок станет прозрачным. "Мастер Шеф" Владимир Ярославский отметил, что из этого количества ингредиентов у него получилось чуть меньше литровой банки варенья.

"Мастер Шеф" Владимир Ярославский добавил, что если вы хорошо выварили варенье, то его можно пастеризовать и закрывать на зиму.

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