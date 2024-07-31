Этот домашний десерт готовится из натуральных ингредиентов и без искусственных добавок, что делает его не только вкусным, но и полезным.

Рецепт натурального ягодного пломбира — идеальное лакомство, которое приведет в восторг ваших близких или детей, детально рассказала Юлия Вилич в Instagram.

Ингредиенты:

4 желтка

150 г сахара + пакетик ванильного сахара

250 мл молока

300 мл жирных сливок (от 30%)

100 г ягодного пюре (можно использовать джем)

Приготовление:

В небольшой миске смешайте желтки и сахар, растирая их венчиком до однородной массы. Медленно введите слегка подогретое молоко, продолжая активно помешивать смесь.

Поставьте смесь на небольшой огонь и готовьте до тех пор, пока она не начнет активно испаряться, но не доводите до кипения. Смесь должна слегка загустеть, достигнув консистенции редкой манной каши (около 80 градусов). Снимите с огня и закройте пищевой пленкой. Оставьте остывать до комнатной температуры.

В отдельной миске взбейте сливки до мягких пиков. Аккуратно соедините сливки с остывшей молочно-яичной основой, вымешивая массу венчиком до однородности. Поместите смесь в подходящую емкость с крышкой и отправьте в морозильную камеру на 40 минут.

Через 40 минут выньте емкость и перемешайте мороженое ложкой. Повторите этот шаг еще дважды, чтобы избежать образования ледяных кристаллов.

На третий раз, после перемешивания, добавьте ягодное пюре или джем. Для приготовления пюре: проблендерируйте 50 г клубники и 50 г смородины с 30 г сахара, проварите смесь 3 минуты после закипания и охладите. После последнего перемешивания отправьте мороженое в морозильник на 3 часа.

Последние новости Украины:

Дешевле и вкуснее риса: "Мастер Шеф" Литвинова показала, как сэкономить на приготовлении плова.

Как сообщала Politeka, "Мастер Шеф" Литвинова дала рецепт сочной и нежной запеканки из обыкновенной капусты.

Также Politeka писала, что Татьяна Литвинова дала простой рецепт беляшей.