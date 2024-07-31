Рецепт натурального ягодного пломбира — идеальное лакомство, которое приведет в восторг ваших близких или детей, детально рассказала Юлия Вилич в Instagram.
Ингредиенты:
- 4 желтка
- 150 г сахара + пакетик ванильного сахара
- 250 мл молока
- 300 мл жирных сливок (от 30%)
- 100 г ягодного пюре (можно использовать джем)
Приготовление:
В небольшой миске смешайте желтки и сахар, растирая их венчиком до однородной массы. Медленно введите слегка подогретое молоко, продолжая активно помешивать смесь.
Поставьте смесь на небольшой огонь и готовьте до тех пор, пока она не начнет активно испаряться, но не доводите до кипения. Смесь должна слегка загустеть, достигнув консистенции редкой манной каши (около 80 градусов). Снимите с огня и закройте пищевой пленкой. Оставьте остывать до комнатной температуры.
В отдельной миске взбейте сливки до мягких пиков. Аккуратно соедините сливки с остывшей молочно-яичной основой, вымешивая массу венчиком до однородности. Поместите смесь в подходящую емкость с крышкой и отправьте в морозильную камеру на 40 минут.
Через 40 минут выньте емкость и перемешайте мороженое ложкой. Повторите этот шаг еще дважды, чтобы избежать образования ледяных кристаллов.
На третий раз, после перемешивания, добавьте ягодное пюре или джем. Для приготовления пюре: проблендерируйте 50 г клубники и 50 г смородины с 30 г сахара, проварите смесь 3 минуты после закипания и охладите. После последнего перемешивания отправьте мороженое в морозильник на 3 часа.
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