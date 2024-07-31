Победительница второго сезона и бывшая судья проекта "Мастер Шеф" Елизавета Глинская дала рецепт закуски, которая идеально подходит для семейного ужина или обеда.

Бывшая звезда кулинарного шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская рассказала в Инстаграм, что ее рецепт куриного филе, запеченного с овощами, — это универсальное блюдо, которое можно готовить в любое время года.

Ингредиенты:

Куриное филе — 3 шт.

Ароматное масло «Олейна» с травами (чеснок, базилик) — 20 мл

Соль — по вкусу

Черный перец — по вкусу

Кабачок — 1 шт.

Баклажан — 1 шт.

Помидор — 1 шт.

Лук — 1 шт.

Твердый сыр — 70 г

Приготовление:

Промойте куриное филе и обсушите его бумажными полотенцами, советует "Мастер Шеф" Глинская. Промажьте филе ароматным маслом «Олейна» с травами (чеснок и базилик).

Приправьте филе солью и черным перцем по вкусу. Вымойте все овощи (кабачок, баклажан, помидор и лук). Нарежьте овощи кольцами.

Сделайте продольные надрезы на каждом куске куриного филе, не прорезая до конца. Вставьте кольца из овощей в надрезы на курином филе, чередуя их для яркости и разнообразия вкусов, советует "Мастер Шеф" Глинская.

Посыпьте филе с овощами натертым твердым сыром. Разогрейте духовку до 190 градусов.

Выложите подготовленное филе на противень, застеленный пергаментной бумагой или смазанный маслом, советует "Мастер Шеф" Глинская. Запекайте филе с овощами в разогретой духовке 25-30 минут, до полной готовности курицы и расплавления сыра.

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