Хрустящие трубочки со сгущенкой готовятся на сковороде без вафельницы, вы можете использовать этот рецепт для удобства.

Трубочки можно приготовить заранее, а наполнять их сгущенкой утром перед подачей. Вкусным и детальным рецептом поделилась известный кулинар и фудблогер «Anny cooking».

Ингредиенты:

Яйца — 3 шт.

Сахар — 120 г

Растопленное масло — 120 г

Мука — 150 г

Соль — 1/2 ч.л.

Ваниль — по вкусу

Вареная сгущенка — ~370 г

Приготовление:

Взбивайте яйца с сахаром с помощью миксера около 10 минут, пока смесь не осветлится и не увеличится в объеме.Добавьте в смесь соль, растопленное масло, муку и ваниль. Перемешивайте на маленькой скорости, пока тесто не станет однородным.

Разогрейте сковороду на плите. Огонь должен быть немного выше минимального или минимальным. Выложите на сковороду 1 столовую ложку теста и распределите его лопаткой по всей поверхности.

Жарьте вафельку по 2-3 минуты с каждой стороны до золотистого цвета. Сразу после снятия сковороды, быстро переложите вафельку на решетку и сверните её в трубочку, пока она еще горячая. Дайте трубочкам полностью остыть.

Остуженные трубочки наполните вареной сгущенкой. По желанию можно добавить орешки для дополнительного вкуса и текстуры.

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