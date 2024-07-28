Досудебное расследование продолжается, речь идет об установлении других лиц, причастных к совершению указанного преступления.

Украина объявила о подозрении бывшему народному депутату от "Партии регионов" Владимиру Вечерко, экс-заместителю министра энергетики Максиму Немчинову и бывшему главе ГП "Укруголь" Михаилу Волошину. Им предъявлено обвинение в устройстве схемы с углем, приведшей к убыткам "Центрэнерго" в размере 12 млн гривен после начала полномасштабной агрессии россии против Украины.

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщила об объявлении подозрения по делу, не раскрывая имен фигурантов. Однако журналист Олег Новиков подтвердил, что речь идет о бывшем народном депутате Владимире Вечерко, экс-заместителе министра энергетики Максиме Немчинове и бывшем главе ГП "Укруголь" Михаиле Волошине.

По заявлению САП, они внедрили свою схему в условиях энергетического кризиса, вызванного агрессией россии, и нанесли "Центрэнерго" миллионный ущерб, ставший одним из крупнейших для этой энергогенерирующей компании в Украине.

В период ограничений на рынке угля в Украине из-за военных действий правительство обязало "Укруголь" поставлять уголь только определенным производителям электроэнергии, в частности, государственному предприятию "Центрэнерго", для подготовки к отопительному сезону 2022-2023.

Однако Владимир Вечерко, владелец ООО "Интербис", по обвинению в сговоре с Максимом Немчиновым, заставил Михаила Волошина продать уголь его компании, имевшей значительные задолженности перед "Укруглем". В результате "Укруголь" поставило частной компании почти 24 тысячи тонн угля, который перепродал с прибылью более 20 млн гривен, согласно информации от Олега Новикова, ссылаясь на данные следствия.

Специализированная антикоррупционная прокуратура также заявила, что из-за схемы из "Центрэнерго" потеряли 12,5 тысячи тонн угля. В результате компании пришлось докупать уголь в октябре 2022 года по значительно завышенной стоимости, что привело к убыткам практически на 12 миллионов гривен.

Досудебное расследование продолжается, речь идет об установлении других лиц, причастных к совершению указанного преступления, сообщили в САП.

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