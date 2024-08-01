Тирамису – знаменитый итальянский десерт, и судья "Мастер Шеф" Владимир Ярославский показал, как его можно легко приготовить в домашних условиях и сэкономить.

В этот раз у себя в Instagram судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Владимир Ярославский поделился рецептом невероятно вкусного тирамису с малиной.

Тирамису готовится на основе сыра маскарпоне и печенья савоярди, и эти ингредиенты не обязательно покупать, их можно приготовить самостоятельно.

Для приготовления тирамису "Мастер Шеф" Владимир Ярославский берет:

маскарпоне - 330 г (рецепт здесь)

кофе молотый - 6 г

яйца – 4 шт. (примерно 130 г белков и 70 г желтков)

сахар (или сахарная пудра) – 85 г

кофе готовый не крепкий - 140 г (или 2 американо)

амаретто или коньяк – 30 г

печенье савоярди – 24-24 шт. (рецепт здесь)

какао-порошок для посипки

малина - 200 г

соль - щепотка

"Мастер Шеф" Владимир Ярославский достает сыр маскарпоне из холодильника заранее и лопаткой размешивает его с молотым кофе.

Яичные белки сначала взбиваем с щепоткой соли в легкую пену, а затем постепенно добавляем 75 г сахара и продолжаем взбивать до стойкой массы.

Отдельно в пену взбиваем желтки с 10 г сахара. К желткам добавляем маскарпоне и перемешиваем венчиком до однородности. Далее "Мастер Шеф" Владимир Ярославский в три подхода добавляет взбитые белки и осторожно вмешивает их.

Готовый кофе смешиваем с амарето.

На дно формы "Мастер Шеф" Владимир Ярославский выкладывает немного крема из маскарпоне, затем слой палочек савоярди, пропитанных в кофе с амаретто, снова немного крема, слой малины, снова пропитанное печенье, крем, посыпает все какао, а сверху украшает малиной.

Отправляем тирамису в холодильник примерно на 4-6 часов, чтобы десерт настоялся – и готово.

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