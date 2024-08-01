Звезда кулинарного шоу "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова представила новый рецепт, который идеально подходит для тех, кто хочет добавить в свой рацион больше энергии и витаминов. Речь идет о кабачковом коржике с начинкой из куриной грудки и сыра.
Ингредиенты для коржика:
- Кабачки – 400 г
- Яйца – 2 шт.
- Мука – 100 г
- Соль – 1 ч.л.
- Сметана – 2 ст.л.
- Чеснок – 2−3 зубчика
- Укроп – 30 г
Ингредиенты для начинки:
- Куриная грудка – 1 шт. (примерно 300 г)
- Лук – 1 шт.
- Твердый сыр – 200 г
- Сметана – 1 ст.л.
- Горчица – 1 ст.л.
- Соль и перец по вкусу
- Зеленый лук – 100 г
Приготовление:
Натереть кабачки на крупной терке и удалить лишнюю жидкость, отжав натертую массу, советует "Мастер Шеф" Литвинова. В натертые кабачки добавить яйца, соль, измельченный укроп и чеснок, сметану и муку. Все тщательно перемешать до получения однородной массы.
Нарезать лук и куриную грудку небольшими кусочками. Добавить измельченный чеснок, зелень и натертый твердый сыр. Смешать ингредиенты с ложкой сметаны и горчицы, приправить солью и перцем по вкусу.
"Мастер Шеф" Литвинова далее советует разогреть немного растительного масла на сковороде. Вылить часть кабачковой массы на сковороду, равномерно распределить ее и жарить на среднем огне до золотистого цвета с обеих сторон.
На одну половину жареного кабачкового коржика выложить начинку из куриного филе и сыра. Сложить коржик пополам, накрывая начинку, и продолжать жарить еще 5 минут, чтобы начинка хорошо прогрелась, подметила "Мастер Шеф" Литвинова.
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