Бывший судья "Мастер Шеф", кулинарный эксперт Татьяна Литвинова рассказала, как сделать сытный перекус с кабачками и курицей.

Звезда кулинарного шоу "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова представила новый рецепт, который идеально подходит для тех, кто хочет добавить в свой рацион больше энергии и витаминов. Речь идет о кабачковом коржике с начинкой из куриной грудки и сыра.

Ингредиенты для коржика:

Кабачки – 400 г

Яйца – 2 шт.

Мука – 100 г

Соль – 1 ч.л.

Сметана – 2 ст.л.

Чеснок – 2−3 зубчика

Укроп – 30 г

Ингредиенты для начинки:

Куриная грудка – 1 шт. (примерно 300 г)

Лук – 1 шт.

Твердый сыр – 200 г

Сметана – 1 ст.л.

Горчица – 1 ст.л.

Соль и перец по вкусу

Зеленый лук – 100 г

Приготовление:

Натереть кабачки на крупной терке и удалить лишнюю жидкость, отжав натертую массу, советует "Мастер Шеф" Литвинова. В натертые кабачки добавить яйца, соль, измельченный укроп и чеснок, сметану и муку. Все тщательно перемешать до получения однородной массы.

Нарезать лук и куриную грудку небольшими кусочками. Добавить измельченный чеснок, зелень и натертый твердый сыр. Смешать ингредиенты с ложкой сметаны и горчицы, приправить солью и перцем по вкусу.

"Мастер Шеф" Литвинова далее советует разогреть немного растительного масла на сковороде. Вылить часть кабачковой массы на сковороду, равномерно распределить ее и жарить на среднем огне до золотистого цвета с обеих сторон.

На одну половину жареного кабачкового коржика выложить начинку из куриного филе и сыра. Сложить коржик пополам, накрывая начинку, и продолжать жарить еще 5 минут, чтобы начинка хорошо прогрелась, подметила "Мастер Шеф" Литвинова.

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