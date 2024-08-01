Бывший судья "Мастер Шеф", кулинарный эксперт Татьяна Литвинова рассказала, как сделать мягкий десерт, этот брауни получился очень вкусным, не слишком сладким и полезным

Звезда кулинарного шоу "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова предложила приготовить традиционный американский десерт – брауни. Это шоколадный десерт в виде пирожного или торта с влажной мякотью, в составе которого обязательно присутствует шоколад.

Ингредиенты:

Красная чечевица – 200 г

Растительное молоко – 50 г

Какао – 75 г

Растительное масло – 40 мл

Кокосовое масло – 40 г

Финики – 100 г

Орехи – 100 г

Шоколад – 60 г

Сироп топинамбура – 5 ст.л.

Сода – ½ ч.л.

Приготовление:

Промойте красную чечевицу и сварите ее до готовности. Слейте воду и дайте чечевице немного остыть, советует "Мастер Шеф" Литвинова. Финики необходимо замочить в теплой воде на 10-15 минут, чтобы они стали мягче. Затем удалите косточки и измельчите финики в блендере до состояния пасты.

"Мастер Шеф" Литвинова добавляет, в большой миске соедините сваренную чечевицу, растительное молоко, какао, растительное масло, кокосовое масло и пасту из фиников. Все тщательно перемешайте до однородного состояния.

Орехи измельчите, а шоколад нарежьте на мелкие кусочки. Добавьте их в тесто вместе с сиропом топинамбура и содой. Тщательно перемешайте все ингредиенты.

Разогрейте духовку до 180 градусов. Выложите тесто в форму для выпекания, разровняйте поверхность. Выпекайте брауни в течение 20-25 минут, пока он не станет плотным, но при этом останется мягким внутри, делится "Мастер Шеф" Литвинова.

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