Бывший судья "Мастер Шеф", кулинарный эксперт Татьяна Литвинова рассказала, как сделать вкусные и ленивые хачапури с сыром.

Звезда кулинарного шоу "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова советует попробовать ленивые хачапури или осетинские пироги, так как они отлично подходят для завтрака, готовятся быстро и просто, и имеют тонкое тесто и сочную начинку.

Ингредиенты:

Для теста:

Мука — 300 г

Кефир — 150 г

Яйцо — 1 шт.

Сахар — 1 ч.л.

Растительное масло — 2 ст.л.

Разрыхлитель — 5 г

Для начинки:

Сулугуни — 200 г

Яйцо — 1 шт.

Фарш (свинина и говядина 50/50%) — по вкусу

Соль — ½ ч.л.

Специи — по вкусу

Зеленый лук — по вкусу

Приготовление:

В миске смешайте муку, разрыхлитель и сахар. В отдельной емкости взбейте яйцо, добавьте кефир и растительное масло. Постепенно введите жидкие ингредиенты в мучную смесь, замешивая тесто, советует "Мастер Шеф" Литвинова.

Натрите сулугуни на крупной терке. В миске смешайте натертый сыр с яйцом и измельченным зеленым луком.

"Мастер Шеф" Литвинова добавляет, в миске смешайте фарш из свинины и говядины. Добавьте соль, специи по вкусу и мелко нарезанный зеленый лук. Тщательно перемешайте.

Разделите тесто на равные части, в зависимости от того, сколько хачапури вы хотите приготовить. Раскатайте каждую часть в тонкий круглый пласт. На одну половину теста выложите начинку из сыра или мяса, накройте второй половиной и защипните края, делится "Мастер Шеф" Литвинова.

Разогрейте сковороду с небольшим количеством растительного масла. Выложите хачапури на сковороду и жарьте на среднем огне примерно по 2-3 минуты с каждой стороны.

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