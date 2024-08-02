Звезда кулинарного шоу "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова советует попробовать ленивые хачапури или осетинские пироги, так как они отлично подходят для завтрака, готовятся быстро и просто, и имеют тонкое тесто и сочную начинку.
Ингредиенты:
Для теста:
- Мука — 300 г
- Кефир — 150 г
- Яйцо — 1 шт.
- Сахар — 1 ч.л.
- Растительное масло — 2 ст.л.
- Разрыхлитель — 5 г
Для начинки:
- Сулугуни — 200 г
- Яйцо — 1 шт.
- Фарш (свинина и говядина 50/50%) — по вкусу
- Соль — ½ ч.л.
- Специи — по вкусу
- Зеленый лук — по вкусу
Приготовление:
В миске смешайте муку, разрыхлитель и сахар. В отдельной емкости взбейте яйцо, добавьте кефир и растительное масло. Постепенно введите жидкие ингредиенты в мучную смесь, замешивая тесто, советует "Мастер Шеф" Литвинова.
Натрите сулугуни на крупной терке. В миске смешайте натертый сыр с яйцом и измельченным зеленым луком.
"Мастер Шеф" Литвинова добавляет, в миске смешайте фарш из свинины и говядины. Добавьте соль, специи по вкусу и мелко нарезанный зеленый лук. Тщательно перемешайте.
Разделите тесто на равные части, в зависимости от того, сколько хачапури вы хотите приготовить. Раскатайте каждую часть в тонкий круглый пласт. На одну половину теста выложите начинку из сыра или мяса, накройте второй половиной и защипните края, делится "Мастер Шеф" Литвинова.
Разогрейте сковороду с небольшим количеством растительного масла. Выложите хачапури на сковороду и жарьте на среднем огне примерно по 2-3 минуты с каждой стороны.
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