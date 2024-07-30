Пирог с абрикосами готовят на кефире или сметане, с косенрованными фруктами и свежими. Пирог с абрикосами может быть заливной, тертый, бисквитный и даже кукурузный.
Известный кулинар и фудблогер Алексей Крючков предложил рецепт пирога с абрикосами универсальный. То есть основной начинкой для него могут быть не только абрикосы.
Ингредиенты для такого пирога с абрикосами нужны:
- 200 муки
- 4 яйца
- 150 сахара
- 150 засчитано 15% (можно 20%)
- масла 60 граммов
- разрыхлитель 10 грамм
- абрикос или другие любимые фрукты и ягоды.
Ход приготовления абрикосового пирога по универсальному рецепту следующий:
Сырые яйца вбиваем в миску, туда же добавляем сахар, масло, сметану, разрыхлитель – перемешиваем и добавляем муку.
Быстрый рецепт пирога с абрикосами.
Далее Сергей взял половину килограмма свежих абрикосов, разделил на половинки и убрал косточки. Далее он добавил к абрикосу столовую ложку крахмала и перемешал. Теперь добавляем абрикосы к тесту.
Форму для выпекания пирога смазываем растительным маслом, выкладываем тесто и отправляем в духовку, разогретую до 180 градусов. Выпекается пирог с абрикосами около 40 минут.
Все зависит от диаметра формы – на готовность пирог проверяем шпажкой.
«Получится вкусный и супер быстрый пирог» , – отметил кулинар, разрезая сочную выпечку с абрикосами.
Быстрый рецепт пирога с абрикосами.
Также кулинар раскрыл секрет, зачем в пирог с абрикосами добавляет крахмал .
«Для того чтобы абрикос не отдал весь сок в тесто при нагревании и не было каши-малаши. Он образует защитный слой и весь сок остается внутри» .
Говоря чем можно заменить абрикосы, Крючков посоветовал, что это могут быть вишня, черешня, персик, слива.
Быстрый рецепт пирога с абрикосами.
Последние новости Украины:
"Мастер Шеф" Глинская дала рецепт пирога с сырным тестом.
Также сообщалось, что "Мастер Шеф" Литвинова рассказала, как сделать быстрый пирог с абрикосами и лавашом.
Ольга Сумская показала, как без муки и сахара испечь необычный пирог: поможет только один ингредиент.