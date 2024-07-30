Пирог с абрикосами – это особый вид наслаждения не просто в каждом кусочке, а в каждой крошке и для того, чтобы приготовить его быстро и легко пригодится рецепт от известного кулинара.

Пирог с абрикосами готовят на кефире или сметане, с косенрованными фруктами и свежими. Пирог с абрикосами может быть заливной, тертый, бисквитный и даже кукурузный.

Известный кулинар и фудблогер Алексей Крючков предложил рецепт пирога с абрикосами универсальный. То есть основной начинкой для него могут быть не только абрикосы.

Ингредиенты для такого пирога с абрикосами нужны:

200 муки

4 яйца

150 сахара

150 засчитано 15% (можно 20%)

масла 60 граммов

разрыхлитель 10 грамм

абрикос или другие любимые фрукты и ягоды.

Ход приготовления абрикосового пирога по универсальному рецепту следующий:

Сырые яйца вбиваем в миску, туда же добавляем сахар, масло, сметану, разрыхлитель – перемешиваем и добавляем муку.

Быстрый рецепт пирога с абрикосами.

Далее Сергей взял половину килограмма свежих абрикосов, разделил на половинки и убрал косточки. Далее он добавил к абрикосу столовую ложку крахмала и перемешал. Теперь добавляем абрикосы к тесту.

Форму для выпекания пирога смазываем растительным маслом, выкладываем тесто и отправляем в духовку, разогретую до 180 градусов. Выпекается пирог с абрикосами около 40 минут.

Все зависит от диаметра формы – на готовность пирог проверяем шпажкой.

«Получится вкусный и супер быстрый пирог» , – отметил кулинар, разрезая сочную выпечку с абрикосами.

Быстрый рецепт пирога с абрикосами.

Также кулинар раскрыл секрет, зачем в пирог с абрикосами добавляет крахмал .

«Для того чтобы абрикос не отдал весь сок в тесто при нагревании и не было каши-малаши. Он образует защитный слой и весь сок остается внутри» .

Говоря чем можно заменить абрикосы, Крючков посоветовал, что это могут быть вишня, черешня, персик, слива.

Быстрый рецепт пирога с абрикосами.

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