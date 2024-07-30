Николай Олейник говорит, что именно когда в страну пришла полномасштабная война, нужно быть сильными, сплоченными, потерпеть и поработать.

Сейчас, когда в Украину пришла беда в виде полномасштабной войны, из нее первыми бегут "крысы". Такое мнение высказал эксофицер штаба штурмового батальона бригады "Красная Калина" Николай Олейник. Он также резко обратился к украинцам.

"У меня один универсальный вопрос ко всем, кто не доволен, кто разочарован Украиной, и кто просит открыть границы. Я им говорю очень просто: чего до 24 февраля 2022 года вы отсюда не уехали. Значит, не так было плохо. А сейчас, когда беда на корабле, с корабля убегают первыми только крысы. Пока никто не смог ответить мне что-то конструктивное . объяснил военный.

Николай Олейник говорит, что именно когда в страну пришла полномасштабная война, нужно быть сильными, сплоченными, потерпеть и поработать. Когда же закончится война, каждый сам будет выбирать, оставаться в Украине или нет.

Также он высказался, что Украина лет через 15, даже с проблемами, с коррупцией, с большим количеством партий, когда каждый тянет на себя одеяло, может быть чуть ли не хуже страны, чем Чехия, например.

“За 15 лет я верю, что это реально. Будь мы в разы меньше, мы могли бы быть и Израилем. Почему вопрос успеха Израиля таков? Израиль после провозглашения независимости выбрал курс, став фактически, не официально, 51-м штатом США, который очень хорошо финансируется. Но размер Израиля — это размер, кажется, Тернопольской области меньше Киевской», — считает военный.

Источник: ТСН.

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