В настоящее время подозреваемые находятся под стражей, им грозит до восьми лет лишения свободы.

В Одессе сотрудники Службы безопасности Украины вместе с Национальной полицией задержали шестерых курьеров сервиса доставки еды, которые, по данным следователей, выполняли поджог автомобилей украинских военных по заказу ФСБ. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ .

Следователи установили, что мужчины от 18 до 24 лет, работавшие курьерами в сервисе доставки еды, активно искали способы подработать в Telegram. В одном из таких чатов им ответил представитель ФСБ и предложил за деньги уничтожать авто украинских военных.

Все шесть задержанных были закреплены за одним куратором российской спецслужбы. Мужчины совершали преступления преимущественно в паре: один поджигал автомобили, а другой фиксировал это на видео.

Под прикрытием курьерской доставки молодые мужчины на собственных скутерах объезжали город, определяли места парковки автомобилей Вооруженных сил Украины, а затем присылали фотографии этих мест своему российскому куратору для согласования. После получения команды от ФСБ, они ночью прибывали в паркомест военных авто, обливали их легковоспламеняющимся веществом и поджигали.

Видео с горящими автомобилями задержанные присылали своему российскому контакту. По информации СБУ, оккупанты намеревались использовать эти события для проведения информационно-психологических операций против Украины.

В ходе обысков у них обнаружили самодельные зажигательные смеси и мобильные телефоны с поличным. Всем задержанным сообщили о подозрениях в препятствовании законной деятельности ВСУ (ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины). В настоящее время подозреваемые находятся под стражей, им грозит до восьми лет лишения свободы.

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