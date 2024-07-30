Шесть граждан Украины были задержаны Службой безопасности за распространение призывов на поддержку войны РФ против Украины и за оправдание военных преступлений российских военных. Подробности сообщили в СБУ.

В Киеве была задержана личность, которая выступала как псевдоэксперт и активно поддерживала вооруженную агрессию России на своей странице в Facebook. В ходе расследования установлено, что этот индивид имеет российский паспорт и является автором нескольких прокремлевских изданий, финансируемых из Москвы до начала полномасштабного вторжения РФ.

В своих псевдонаучных трудах он фальсифицирует исторические факты формирования и развития украинской государственности в пользу РФ. Кроме того, он включал в свои книги тезисы кремлевской пропаганды, оправдывающие захват части территории Украины.

В Закарпатье было раскрыто два случая, связанных с пропагандой пророссийских взглядов. Первый инцидент касается переселенца из временно оккупированного города Голубовка в Луганской области, которая публично восхваляла Путина и отмечала "кадыровцев". Второй фигурант – житель Береговского района – распространял в своем Facebook призывы к одной из национальных общин региона поддержать вооруженную агрессию России.

В Житомирской области были обнаружены три агитатора, которые распространяли враждебные настроения. Один из них провоцировал искусственные конфликты с представителями ТЦК для дискредитации украинских военных и призвал отказываться от мобилизации. Еще один, водитель местного такси, во время поездок пытался навязать пассажирам кремлевские фейки по поводу войны против Украины. Третья фигурантка, выступая в социальной сети "Одноклассники", призвала к молитвам за Путина.

Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы.

Последние новости Украины:

Ситуация на фронте резко меняется: эксперт рассказал, какие города в особой опасности.

Самая большая проблема для ВСУ: сколько у россиян КАБов и как с ними можно бороться.

Оккупанты перебрасывают элитные подразделения: военный рассказал, как изменилась ситуация на фронте.