Бывшая судья "Мастер Шеф", кулинарный эксперт Татьяна Литвинова рассказала, как хорошо в торте сочетается бисквит и воздушный сливочный крем, который выглядит празднично и эффектно.

Звезда кулинарного шоу "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова бъяснила, как приготовить этот нежнейший торт, который просто тает во рту, и поделилась полезными секретами

Для бисквита:

330 г муки

3 яйца

300 г сахара

150 г сливочного масла

150 мл подсолнечного масла

270 мл кефира (или молоко с 1 ст. л. лимонного сока)

1 ч. л. разрыхлителя

1 ч. л. соды

¼ ч. л. соли

1 ст. л. ванильного сахара

1 ст. л. гелевого красного красителя

Для крема:

900 г сливочного сыра

300 г сливок 33%

250 г сахарной пудры

200 г клубники для украшения

Разогрейте духовку до 180°C. Смажьте маслом и присыпьте мукой две формы для выпечки. В большой миске взбейте сливочное масло с сахаром до пышной массы. По одному добавьте яйца, продолжая взбивать. Затем добавьте подсолнечное масло и кефир (или молоко с лимонным соком), тщательно перемешайте, советует "Мастер Шеф" Литвинова.

В отдельной миске смешайте муку, разрыхлитель, соду, соль и ванильный сахар. Постепенно добавляйте сухую смесь к жидким ингредиентам, аккуратно перемешивая до однородности.

Вмешайте красный гелевый краситель, пока тесто не приобретет яркий равномерный цвет, советует "Мастер Шеф" Литвинова. Разделите тесто между двумя подготовленными формами и выпекайте в разогретой духовке 25-30 минут.

В большой миске взбейте сливочный сыр с сахарной пудрой до однородности. В отдельной миске взбейте сливки до мягких пиков, затем аккуратно добавьте их к сливочному сыру, перемешивая до получения гладкого крема.

Полностью остывшие бисквиты разрежьте пополам, чтобы получилось четыре коржа.На каждый корж нанесите щедрый слой крема, укладывая их друг на друга, поделилась "Мастер Шеф" Литвинова.

Последние новости Украины:

Дешевле и вкуснее риса: "Мастер Шеф" Литвинова показала, как сэкономить на приготовлении плова.

Как сообщала Politeka, "Мастер Шеф" Литвинова дала рецепт сочной и нежной запеканки из обыкновенной капусты.

Также Politeka писала, что Татьяна Литвинова дала простой рецепт беляшей.