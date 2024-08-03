Звезда кулинарного шоу "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова поделилась способом приготовления тоненьких картофельных блинов. Эти блины получаются мягкими, нежными и имеют привкус дерунов.
Ингредиенты:
- 5-6 шт. картофеля
- 1 яйцо
- 1 стакан молока
- Мука (количество уточняется в процессе приготовления)
- 1 луковица
- 2-3 зубчика чеснока
- Пучок укропа
- Растительное масло для жарки
Приготовление:
Очистите картофель и натрите его на мелкой терке. Избавьтесь от лишней жидкости, слегка отжав натертый картофель, делится "Мастер Шеф" Литвинова.
Очистите лук и чеснок, измельчите их. Добавьте к натертому картофелю, перемешайте.
В большой миске взбейте яйцо с молоком. Постепенно добавляйте натертый картофель, лук и чеснок, перемешивая до однородности.
"Мастер Шеф" Литвинова добавила, измельчите укроп и добавьте его в картофельную массу. Перемешайте.
Постепенно добавляйте муку, тщательно перемешивая, пока не получится однородное тесто. Тесто должно быть по консистенции как густая сметана.
Разогрейте сковороду с растительным маслом на среднем огне, посоветовала "Мастер Шеф" Литвинова. Вылейте небольшое количество теста на сковороду, распределяя его тонким слоем.
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