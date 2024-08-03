Бывший судья "Мастер Шеф", кулинарный эксперт Татьяна Литвинова рассказала, как сделать быстрый и вкусный перекус с картофелем.

Звезда кулинарного шоу "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова поделилась способом приготовления тоненьких картофельных блинов. Эти блины получаются мягкими, нежными и имеют привкус дерунов.

Ингредиенты:

5-6 шт. картофеля

1 яйцо

1 стакан молока

Мука (количество уточняется в процессе приготовления)

1 луковица

2-3 зубчика чеснока

Пучок укропа

Растительное масло для жарки

Приготовление:

Очистите картофель и натрите его на мелкой терке. Избавьтесь от лишней жидкости, слегка отжав натертый картофель, делится "Мастер Шеф" Литвинова.

Очистите лук и чеснок, измельчите их. Добавьте к натертому картофелю, перемешайте.

В большой миске взбейте яйцо с молоком. Постепенно добавляйте натертый картофель, лук и чеснок, перемешивая до однородности.

"Мастер Шеф" Литвинова добавила, измельчите укроп и добавьте его в картофельную массу. Перемешайте.

Постепенно добавляйте муку, тщательно перемешивая, пока не получится однородное тесто. Тесто должно быть по консистенции как густая сметана.

Разогрейте сковороду с растительным маслом на среднем огне, посоветовала "Мастер Шеф" Литвинова. Вылейте небольшое количество теста на сковороду, распределяя его тонким слоем.

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