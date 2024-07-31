Правонарушение уже направлено в суд - по этой статье предусмотрено наказание в размере от двух до пяти лет лишения свободы.

В украинской столице будут рассматривать дело бывшего директора управления капитального строительства ПАО "АК "Киевводоканал", обвиняемого в служебной халатности. Это привело к потере более 3 миллионов гривен во время реконструкции водопровода в Оболонском районе. Об этом подробнее рассказали пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

В 2021 году "Киевводоканал" заключил договор с подрядной организацией по реконструкции водопроводных сетей, как установило досудебное расследование. По данным правоохранительных органов, подрядчик необоснованно завысил стоимость работ и материалов.

Тогдашний директор управления капитального строительства ОАО "АК "Киевводоканал" не проверил рыночные цены на стройматериалы и объем выполненных работ. Чиновник также подписал акты приема-передачи строительных работ с ложными сведениями.

В результате товароведческих экспертиз установлено, что бюджет понес убытки на сумму свыше 3,3 миллиона гривен из-за указанных нарушений.

Бывшему должностному лицу "Киевводоканала" ранее объявлено подозрение по части 2 статьи 367 Уголовного кодекса Украины. Правонарушение уже направлено в суд. По этой статье предусмотрено наказание в размере от двух до пяти лет лишения свободы.

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