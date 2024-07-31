Прокуроры вместе со следователями уже подали в суд ходатайство о временном отстранении подозреваемой от занимаемой должности, а также по избранию ей меры пресечения.

Город Ужгород недополучил 1,5 млн грн на развитие инфраструктуры. Полиция сообщила о подозрении начальнику управления Ужгородского городского совета. Подробности сообщили в пресс-службе Закарпатской областной прокуратуры.

В результате расследования установлено, что из-за незаконных действий должностного лица в 2020 году город не получил 1,5 млн гривен. Эти средства должны быть уплачены застройщиками в качестве долевого взноса на развитие инженерно-транспортной и социальной инфраструктуры. Но 1,5 млн просто исчезли.

Руководитель отдела городского совета, используя свои полномочия и возможности, не проверила информацию, представленную предпринимателями о полной уплате средств долевого участия. В результате он внес недостоверные данные в справки, необходимые для ввода в эксплуатацию двух новых зданий в областном центре: торгово-жилого комплекса и многоквартирного жилого дома.

Прокуроры вместе со следователями уже подали в суд ходатайство о временном отстранении подозреваемой от занимаемой должности, а также по избранию ей меры пресечения.

Досудебное расследование ведет Территориальное управление бизнес-экономической безопасности в Закарпатской области при оперативном сопровождении Управления стратегических расследований Национальной полиции в Закарпатской области.

При процессуальном руководстве Закарпатской областной прокуратуры начальнице одного из управлений Ужгородского городского совета сообщили о подозрении в злоупотреблении служебным положением и внесении заведомо ложных сведений в официальные документы (ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 УК Украины).

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