При процессуальном руководстве Киевской областной прокуратуры направлен в суд обвинительный акт в отношении директора лицея.

В Киевской области разоблачено злоупотребление при закупке модульного укрытия в лицее. За это будут судить директора учебного заведения. Подробности скандального дела сообщили в пресс-службе Киевской областной прокуратуры.

В ходе расследования установлено, что учебное заведение заключило с компанией соглашение о закупке модульного укрытия гражданской защиты на 100 человек.

Оказалось, что это укрытие не соответствовало заявленному классу тендерной документации и не соответствовало государственным строительным нормам и технической спецификации. Несмотря на это, обвиняемый подписал акт приемки-передачи и расходную накладную.

На основе этих документов подрядчик незаконно получил более трех миллионов гривен из государственного бюджета. Эти действия подозреваемого нанесли ущерб Вышгородскому городскому совету на указанную сумму. Предварительное расследование проводилось детективами ТУ БЭБ в Киевской области при оперативной поддержке ДСР Нацполиции Украины.

При процессуальном руководстве Киевской областной прокуратуры направлен в суд обвинительный акт в отношении директора лицея в Киевской области по факту злоупотребления служебным положением (ч. 2 ст. 364 УК Украины).

Напомним также, что в Украине была обнаружена схема миллионных хищений на закупке военного снаряжения. Подозревают двух должностных лиц Одесского горсовета.

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