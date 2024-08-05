Бывшая судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова предложила рецепт простой и быстрой в приготовлении закуски, которая заменит обычную пиццу.

В этот раз экс-судья "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова на своей странице в Instagram показала, как приготовить вкусные мини-пиццы для перекуса всего за 25 минут.

Готовятся такие мини-пиццы очень просто, быстро и из доступных ингредиентов.

Для этого рецепта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова берет следующие ингредиенты:

хлеб тостовый - 12 ломтиков

масло оливковое - 100 мл

базилик или петрушка – 20 г

чеснок – 2 зуб.

соус томатный – 160 г

моцарелла – 160 г

ветчина - 100 г

Из хлеба с помощью стакана "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова вырезает круги – нам понадобится только эта часть. В формочки для кексов, как на видео, выкладываем по кружочку хлеба и руками или стаканом меньшего диаметра формируем корзинки.

Мелко нарезаем чеснок и базилик или петрушку, смешиваем с оливковым маслом и смазываем этой смесью каждую корзинку. Отправляем корзинки в разогретую до 180 градусов духовку на 10 минут.

Тем временем "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова нарезает ветчину и моцареллу. Корзинки достаем из духовки, выкладываем на них томатный соус, ветчину, моцареллу и запекаем при 180 градусах еще в течение 10 минут.

"Как и обещала, все очень быстро и вкусно. Такое даже можно взять с собой на работу или детям в школу", – добавила "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова.

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