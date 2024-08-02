Речь идет о конфликте с местными жителями из-за блокпоста, который ТЦК и пограничники установили в Ворохте.

Ивано-Франковская областная прокуратура объявила о подозрении в хулиганстве четырем жителям Ворохты, которые 4 июля напали на 47-летнего военного из Верховинского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки при исполнении им служебных обязанностей. Об этом сообщили в прокуратуре.

Напомним, что речь идет о конфликте с местными жителями из-за блокпоста, который ТЦК и пограничники установили в Ворохте. Прессслужба прокуратуры сообщила, что врачи зафиксировали у пострадавшего черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

«Во время конфликта местные мужчины призывного возраста нанесли военнослужащему ТЦК и СП несколько ударов по голове и телу, причинив телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы, сотрясения головного мозга и другие. Также они повредили автомобиль, которым пользовался потерпевший», – сообщили в прокуратуре.

Подозреваемым в избиении военного грозит ограничение от пяти до четырех лет заключения. Скоро суд определит для них меры предосторожности. Прокуратура добавила, что еще несколько участников избиения также получат подозрение в хулиганстве.

Напомним, что 4 июля в поселке Ворохта пограничники и работники ТЦК и СП установили блокпост на дороге, однако после конфликтов с местными жителями блокпост был снят. Депутат поселкового совета Олег Молдавчук рассказал, что один из работников ТЦК, по его словам, атаковал женщину, снявшую инцидент на свой телефон. По данным полиции, в конфликте приняло участие около 100 человек.

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