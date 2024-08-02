Ему грозит лишение свободы сроком от восьми до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Коррупционный скандал произошел в Полтавской области. Стало известно, что бывший глава Полтавской ОГА и его советник окажутся на скамье подсудимых. Им грозит лишение свободы на срок от восьми до двенадцати лет. Подробности громкого дела сообщили в пресс-службе САП.

Бывший глава Полтавской областной государственной администрации и его советник будут ставиться перед судом по обвинению в коррупции. Полиция установила, что в 2017 году они, используя свои должностные положения, получили от представителя частной компании взятку в размере 176 тысяч евро. Эти средства были предусмотрены в качестве взятки за обещание обеспечить компании победу в тендерах на обслуживание дорог.

Однако, не выполнив своего обещания, чиновник поставил новые условия: на этот раз он требовал получить элитный автомобиль Mercedes-Benz Brabus, стоимостью более 6,5 миллиона гривен.

Следователи квалифицировали действия подозреваемых как извлечение неправомерной выгоды в особо крупных размерах. Дело уже передано в суд.

По этой статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, а также с конфискацией имущества.

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