Мобилизированный из Запорожья скрылся со службы и вернулся в гражданскую жизнь. В суде он объяснил, что его командир отказался предоставить отпуск после контузии, что вынудило его покинуть армию. Об этом говорится в приговоре Шевченковского районного суда Запорожья.
Согласно решению суда, подозреваемый является мобилизованным жителем Запорожья, который 18 сентября 2023 года покинул место службы, и был задержан 8 апреля 2024 года.
На суде мужчина признал свою вину и выразил раскаяние. Он объяснил, что после контузии просил командира о нескольких днях отпуска, но получил отказ. Затем солдат вернул бронежилет и автомат и вернулся домой. Позже мужчина работал на строительстве, однако его задержали.
Суд признал жителя Запорожья виновным по ч. 4 ст. 408 Уголовного кодекса Украины и приговорил к 5 годам лишения свободы.
Напомним, что в данный момент правительство не намерено изменять или повышать возрастные ограничения для пребывания на военной службе, как определено законом "О воинской обязанности и военной службе". Согласно этому закону:
- Для военных рядового, сержантского и старшинского состава, служащих по контракту, максимальный возраст составляет 45 лет.
- Для военных младшего офицерского состава установлено возрастное ограничение до 45 лет.
- Военные старшего офицерского состава (майоры, подполковники, полковники) могут служить до 50, 55 и 60 лет соответственно.
- Военнообязанные и резервисты, призываемые во время мобилизации, могут служить достижению возрастного лимита (60 лет), высшего офицерского состава — до 65 лет.
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