На суде мужчина признал свою вину и выразил раскаяние за то, что вернулся домой без разрешения.

Мобилизированный из Запорожья скрылся со службы и вернулся в гражданскую жизнь. В суде он объяснил, что его командир отказался предоставить отпуск после контузии, что вынудило его покинуть армию. Об этом говорится в приговоре Шевченковского районного суда Запорожья.

Согласно решению суда, подозреваемый является мобилизованным жителем Запорожья, который 18 сентября 2023 года покинул место службы, и был задержан 8 апреля 2024 года.

На суде мужчина признал свою вину и выразил раскаяние. Он объяснил, что после контузии просил командира о нескольких днях отпуска, но получил отказ. Затем солдат вернул бронежилет и автомат и вернулся домой. Позже мужчина работал на строительстве, однако его задержали.

Суд признал жителя Запорожья виновным по ч. 4 ст. 408 Уголовного кодекса Украины и приговорил к 5 годам лишения свободы.

Напомним, что в данный момент правительство не намерено изменять или повышать возрастные ограничения для пребывания на военной службе, как определено законом "О воинской обязанности и военной службе". Согласно этому закону:

Для военных рядового, сержантского и старшинского состава, служащих по контракту, максимальный возраст составляет 45 лет.

Для военных младшего офицерского состава установлено возрастное ограничение до 45 лет.

Военные старшего офицерского состава (майоры, подполковники, полковники) могут служить до 50, 55 и 60 лет соответственно.

Военнообязанные и резервисты, призываемые во время мобилизации, могут служить достижению возрастного лимита (60 лет), высшего офицерского состава — до 65 лет.

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