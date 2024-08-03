В Рожищенском суде идет рассмотрение производства по обвинению в уголовном правонарушении директора Рожищенского центра ПМСП. Директор судят за коррупцию. Известно, что последнее заседание суда по этому делу состоялось 29 июля.

Вместе с другими медицинскими работниками области и другими должностными лицами, чиновник подозревается в совершении уголовного правонарушения по статье 368 Уголовного кодекса Украины.

По материалам дела, на Волыни правоохранители обнаружили значительные коррупционные схемы в медицинской сфере.

Нескольких руководителей учреждений системы здравоохранения области, в частности директор Рожищенской "первички", подозревают в создании системы "откатов" за поставку товаров за средства из бюджета. По данным следствия, размер "вознаграждения" составил 10-20% от общей суммы договора.

Оперативники управления стратегических действий Волынской области и следователи Главного следственного управления Нацполиции установили, что к организации коррупционных схем причастны руководители семи различных медицинских учреждений и уполномоченные лица по закупкам.

В ноябре 2023 года полиция задержала руководителей трех медицинских учреждений, а еще четырем лицам сообщили о подозрении в уголовных производствах. В ходе расследования оперативники и следователи зафиксировали многочисленные случаи неправомерного получения выгод должностными лицами. Стоимость неправомерных выгод всего за несколько сделок составила около 230 тысяч гривен.

Согласно информации, поступившей во время судебного заседания в Рожище, одно из должностных лиц предварительно обвиняют по части 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины. Эта статья предусматривает ответственность за получение неправомерной выгоды в крупном размере либо за нарушение, совершенное должностным лицом, имеющим ответственное положение, либо по предварительному сговору группы лиц, либо с требованием неправомерной выгоды.

Закон предусматривает наказание в виде лишения свободы от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет, а также конфискацию имущества.

Дело рассматривает председатель суда Иван Силич. Процессуальное руководство досудебным расследованием осуществлял Офис Генерального прокурора, он же государственный обвинитель по делу.

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