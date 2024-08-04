Местные паблики писали, что началось все после остановки авто военными, а в полиции рассказали подробности.

В Одессе на улице Среднефонтанской возникла потасовка гражданских лиц с работниками ТЦК и полицейскими. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Одесской области. Там уточнили, что открыли два уголовных производства. 42-летняя женщина и 43-летний мужчина, напавший на патрульную полицейскую во время исполнения служебных обязанностей, задержаны.

В ходе проверки военнослужащими военно-учетных данных водителя автомобиля КИА обнаружено, что мужчина некоторое время не проходил медицинских осмотров. Отказавшись от получения повестки, он обратился за помощью к своему 43-летнему брату. Ситуация накалилась, когда мужчины начали конфликт с военнослужащими и полицейскими. В этот конфликт вмешалась 42-летняя женщина.

После анализа видео с боди камер полицейских установлено, что 43-летний мужчина схватил патрульную за ноги и повалил на землю, а 42-летняя женщина нанесла несколько ударов по голове полицейской. Также отмечено, что мужчина ложился на проезжую часть, что препятствовало движению транспортных средств.

В результате этого инцидента начато досудебное расследование по статье 345 Уголовного кодекса Украины (насилие в отношении работника правоохранительного органа), и оба задержаны.

В отношении задержанных составлены административные протоколы по статьям 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях (мелкое хулиганство) и 185 (злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского). Кроме того, мужчина получил постановление по статье 127 (нарушение ПДД пешеходами).

Полицейские также расследуют факт причинения телесных повреждений военнослужащему ТЦК и СП водителем автомобиля КИА, после происшествия скрывшегося с места происшествия. По этому инциденту возбуждено уголовное производство по статье 125 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное легкое телесное повреждение), и правоохранители ведут поиски правонарушителя.

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