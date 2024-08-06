Кулинарный эксперт, экс-судья шоу "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова поделилась рецептом ленивых голубцов в форме пирога – это гораздо проще, но так же вкусно.

Бывшая судья "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова показала, что не обязательно мучиться, заворачивая обычные голубцы, вместо этого можно приготовить голубец-пирог.

Для приготовления голубца-пирога "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова берет следующие ингредиенты:

капуста – 1 головка (примерно 700 г)

морковь – 200 г

лук – 200 г

рис (в сухом виде) – 50 г

фарш - 500 г

чеснок сухой – 1 ч.л.

соль – 1 ч.л.

кориандр – 1 ч.л.

Для соуса "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова смешивает 100 г сметаны, 200 г томатного соуса, 0,5 ч.л. соли и 2 выжатых зубчика чеснока.

Головку капусты "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова заворачивает в пищевую пленку и отправляет в микроволновку на 15 минут на средней мощности.

Лук и чеснок мелко нарезаем и обжариваем на разогретой сковороде с небольшим количеством растительного масла до прозрачности.

Смешиваем мелко натертую морковь, мясной фарш, рис, обжаренный лук с чесноком, добавляем сухой чеснок, соль, кориандр и перемешиваем все до однородности.

Капусту "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова разбирает на листья, удаляет из них твердую часть и выкладывает в форму, как на видео. Листья капусты должны покрыть дно и бортики формы и свисать с краев.

На капусту выкладываем мясную начинку, а сверху снова накрываем капустными листьями и заворачиваем свисающие края, чтобы ничего не вытекало.

Сверху смазываем голубец-пирог соусом и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 45 минут.

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