Судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Владимир Ярославский показал, как правильно варить кукурузу, а также как ее можно сделать еще вкуснее.

На своей странице в Instagram судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Владимир Ярославский поделился с украинцами секретами приготовления кукурузы.

"Мастер Шеф" Владимир Ярославский советует выбирать молодые и свежие кочаны, у которых листья еще зеленые, а не сухие и желтые.

Очищаем кукурузу. На дно кастрюли "Мастер Шеф" Владимир Ярославский советует положить немного листьев (как защиту и для аромата), затем очищенные кочаны, заливаем их водой, чтобы она полностью покрывала кукурузу, подсаливаем и сверху также можно положить немного листьев.

Доводим кукурузу до кипения и варим в течение 10-20 минут. Если кукуруза старее, то на ее приготовление уйдет 45-60 минут. Пробуйте кукурузу по вкусу, чтобы проверить, достаточно ли она мягкая.

"Мастер Шеф" Владимир Ярославский дает постоять кочанам в воде еще 5-10 минут, а затем сливает воду, чтобы кукуруза не была водянистой.

Отварную кукурузу можно подавать со сливочным маслом и зеленью, дополнять любимым соусом. Также "Мастер Шеф" Владимир Ярославский советует попробовать кукурузу с тоненько нарезанным салом – получается просто бомба.

Кроме того, можно дополнительно запечь кукурузу на гриле, или срезать зернышки и добавлять в разнообразные блюда.

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