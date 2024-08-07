Бывшая судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова дала улучшенный рецепт дерунов, в которых используется не только картофель, но и кабачок.

Кулинарный эксперт, звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова показала, как приготовить деруны из картофеля и кабачка – вкусные, хрустящие снаружи и нежные внутри.

Такие деруны получаются значительно легче обычных, полезнее, вкуснее и без лишнего жира. Они подойдут даже тем, кто старается правильно питаться.

Чтобы приготовить кабачково-картофельные деруны, "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова использует следующие ингредиенты:

кабачок – 300 г

картофель – 300 г

яйцо – 1 шт.

соль – 1 ч.л.

мука – 30 г

сыр твердый выдержанный – 50 г

Кабачок и картофель "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова натирает на мелкой терке, отбрасывает на сито и в миску отжимает лишнюю жидкость. Сок сливаем, а картофельный крахмал, который осядет на дно миски, возвращаем обратно к тертым картошке и кабачку.

К картофелю с кабачком добавляем яйцо, муку и мелко натертый сыр, перемешиваем все до однородности.

Жарим драники на разогретой сковороде с небольшим количеством растительного масла или масла гхи на среднем огне до золотистости с обеих сторон. Выкладываем готовые драники на бумажную салфетку, чтобы избавиться от лишнего жира.

"Такие хрустящие, загорелые, но зеленоватые за счет того, что они с кабачком. Ну и пока они горячие, в сметанку его – и да, это самые вкусные деруны, что я когда-то пробовала. Обязательно приготовьте", – добавила "Мастер Шеф" Литвинова.

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