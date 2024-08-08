Бывшая судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова рассказала в деталях, как сделать вкусные булочки или бургерный хлеб, который пригодится к любому застолью с большой компанией.

Кулинарный эксперт, звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова решила поделиться проверенным рецептом идеальных булочек. Такой вариант отличается своей простотой, однако он требует точного соблюдения всех этапов.

Для приготовления вам понадобятся следующие ингредиенты:

мука – 500 г

яйцо – 1 шт

вода – 250 мл

сахар – 3 ст.л.

дрожжи – 7 г

сливочное масло 82% – 40 г

кунжут – 20 г

соль – 1 ч.л.

Чтобы избежать ошибок в процессе приготовления, следуйте этим шагам:

Просейте муку через сито, чтобы избавиться от комочков. Если необходимо, повторите эту процедуру несколько раз для достижения наилучшего результата, советует "Мастер Шеф" Литвинова.

В емкости налейте воду и растворите в ней дрожжи, сахар и 2-3 столовых ложки просеянной муки. Тщательно перемешайте полученную жидкость и оставьте ее под набухательной пленкой на некоторое время.

"Мастер Шеф" Литвинова добавляет, в отдельной миске взбейте яйцо и вмешайте его в тесто вместе с растопленным сливочным маслом. В течение 15 минут тщательно вымешивайте тесто, после чего укутайте его в пищевую пленку и полотенце. Оставьте тесто на час при комнатной температуре для подъема.

После того, как тесто поднимется, разделите его на 8 частей одинакового размера. Сформируйте из них булочки и оставьте их на пергаментной бумаге еще на 30 минут, чтобы они немного поднялись, посоветовала "Мастер Шеф" Литвинова.

Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте булочки в течение 20 минут до золотистой корочки.

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