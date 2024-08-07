На фронте погиб командир танкового батальона 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко. Мужественный воин с позывным "Феникс" был братом лидера украинской театрально-музыкальной группы Schmalgauzen Владислава Михальчука.

В своем обращении к погибшему брату Владислав признлся, что тот был для него примером, а также опубликовал общее фото, которое оказалось последним.

«Брат, мой титан, мой наставник, мой ты. Это последняя наша с тобой фотография. Ты был и останешься сильнейшим воином и лучшим примером великого человека, совершившего великие подвиги для страны. Для меня. Ты научил меня. Я буду нести это с собой. Мы шли рядом с тобой всю жизнь, ты знаешь это, и я это знаю. Великий воин. Большой брат», – написал Михальчук.

Солист группы также дал обещание своему погибшему брату:

«Смерть приходит неожиданно. Но я обещаю тебе, что твой огонь будет пылать вечно. Я обещаю тебе, что память не угаснет никогда. Фениксы никогда не умирают, ты теперь вечен. Из пепла выходит новый огонь. Когда-нибудь мы с тобой встретимся, когда-нибудь мы снова будем смеяться. Когда-нибудь снова».

Друзья, коллеги и поклонники Владислава выражают ему и его семье слова сочувствия и поддержки.

«Мои искренние соболезнования… он все еще с вами, в вашем сердце, вечная память герою!»,

«Мои искренние соболезнования Вам и Вашей семье»,

«Обнимаю. честь Герою»,

«Вечная слава герою… сочувствуем, обнимаем! Он будет рядом с вашей семьей, он всегда будет в ваших сердцах, держитесь. Герои не умирают, примите наши искренние соболезнования».

Последние новости Украины:

Россияне бьют ракетами посреди дня: пылают пожары, количество раненых растет.

Новое наступление на Покровск: эксперт сказал, что может остановить российскую армию.

Война в Украине может изменить ход: эксперт назвал сроки контрнаступления ВСУ в 2024 году.