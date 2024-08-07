Астролог Марина Романова рассказала, что в августе в небе будут такие соединения планет, которые подтолкнут нас к миру, но это будет происходить через обострение на фронте.

Об этом она рассказала на канале «Прогноз».

Это период ретроградного Меркурия, и есть определенные моменты, заставляющие нас пересмотреть всю нашу деятельность, в том числе и военную. И сейчас все эти процессы, которые будут происходить и уже происходят на территории Украины, вообще и на Земле, действительно подсказывают, куда нам нужно двигаться. Но через обострения, именно через обострения.

Поэтому мы понимаем, что это обострение следует пережить, что нужно изменить тактику. То есть ретроградный Меркурий призывает нас подумать и изменить тактику. И когда мы это сделаем в правильном направлении (это касается не только военных, это касается всех, кстати), мы будем иметь очень большие успехи. Но вот этот август нужно пережить, действительно пережить.

Кстати, по 9 августа происходит на небосводе соединение этого ретроградного Меркурия с Венерой, а Венера – это планета мира и гармонии. И он заставляет нас сделать определенные шаги для того, чтобы мы могли скорей добиться справедливого мира. Но это тоже бывает из-за обострения, из-за того, что нас возвращают в какие-то ситуации, которые мы уже с вами переживали.

Сразу хочу предупредить, что 7 и 8 число будут очень разрушительными, потому что Марс в разрушительном градусе, а Марс – это планета войны. Поэтому мы должны быть готовы к этому. Но при правильной тактике мы можем также разрушить и агрессию врага.

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