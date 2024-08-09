Бывшая звезда кулинарного шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская поделилась в социальной сети, в отличие от мороженого, торт не тает и не требует замораживания, а его легкий ванильный крем придает торту бархатистую текстуру.

Ингредиенты:

300 г муки (примерно 10 ст. л. с горкой)

100 г сахара (примерно 4 ст. л. с горкой)

180 г сливочного масла (жирностью 82%)

500 мл молока

150 г яиц (около 3 шт.)

100 г сахара (примерно 4 ст. л. с горкой)

25 г муки (примерно 1 ст. л. без горки)

25 г кукурузного крахмала (около 2,5 ч. л.)

Ванильный сахар или половина стручка ванили

100 г сливочного масла (жирностью 82%)

14 г желатина (примерно 1 ст. л.)

70 мл воды (для желатина)

300 мл сливок (жирностью 30-35%)

Приготовление:

Поместите сливочное масло в морозильную камеру на 15-20 минут. Смешайте муку с сахаром. Подмороженное масло натрите на мелкой терке, обваливая его в муке, делится "Мастер Шеф" Глинская. Должна получиться крошка. Разделите крошку на три части: одну оставьте при комнатной температуре, а две другие уберите в холодильник.

Обжарьте первую часть крошки на сухой сковороде, периодически перемешивая. Когда крошка станет золотистой и рассыпчатой, снимите с огня. Повторите процесс с двумя оставшимися частями крошки.

Замочите желатин в прохладной воде, перемешайте и оставьте на 10-15 минут. Влейте молоко в сотейник и прогрейте до появления пара. В отдельной миске смешайте яйца с сахаром, добавьте кукурузный крахмал и муку, перемешайте до однородности. Вмешайте ванильный сахар или ванильную икру из стручка, советует "Мастер Шеф" Глинская.

Влейте треть горячего молока в яичную массу, перемешайте, затем вылейте смесь обратно в сотейник. Заваривайте крем, постоянно помешивая венчиком, пока он не загустеет (примерно 20-30 секунд после закипания).

Снимите сотейник с огня, добавьте набухший желатин и перемешайте. Затем добавьте холодное сливочное масло и перемешайте до однородности. Перелейте крем в другую емкость и накройте пищевой пленкой. Охладите в холодильнике на 2 часа.

Достаньте основу для крема из холодильника, взбейте венчиком. "Мастер Шеф" Глинская советует, начните собирать торт, чередуя слои крошки и крема. Сначала выкладывайте слой крошки, затем — слой крема. Повторите, пока не используете все ингредиенты, завершив слоем крошки.

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