Бывшая звезда кулинарного шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская поделилась в социальной сети, в отличие от мороженого, торт не тает и не требует замораживания, а его легкий ванильный крем придает торту бархатистую текстуру.
Ингредиенты:
- 300 г муки (примерно 10 ст. л. с горкой)
- 100 г сахара (примерно 4 ст. л. с горкой)
- 180 г сливочного масла (жирностью 82%)
- 500 мл молока
- 150 г яиц (около 3 шт.)
- 100 г сахара (примерно 4 ст. л. с горкой)
- 25 г муки (примерно 1 ст. л. без горки)
- 25 г кукурузного крахмала (около 2,5 ч. л.)
- Ванильный сахар или половина стручка ванили
- 100 г сливочного масла (жирностью 82%)
- 14 г желатина (примерно 1 ст. л.)
- 70 мл воды (для желатина)
- 300 мл сливок (жирностью 30-35%)
Приготовление:
Поместите сливочное масло в морозильную камеру на 15-20 минут. Смешайте муку с сахаром. Подмороженное масло натрите на мелкой терке, обваливая его в муке, делится "Мастер Шеф" Глинская. Должна получиться крошка. Разделите крошку на три части: одну оставьте при комнатной температуре, а две другие уберите в холодильник.
Обжарьте первую часть крошки на сухой сковороде, периодически перемешивая. Когда крошка станет золотистой и рассыпчатой, снимите с огня. Повторите процесс с двумя оставшимися частями крошки.
Замочите желатин в прохладной воде, перемешайте и оставьте на 10-15 минут. Влейте молоко в сотейник и прогрейте до появления пара. В отдельной миске смешайте яйца с сахаром, добавьте кукурузный крахмал и муку, перемешайте до однородности. Вмешайте ванильный сахар или ванильную икру из стручка, советует "Мастер Шеф" Глинская.
Влейте треть горячего молока в яичную массу, перемешайте, затем вылейте смесь обратно в сотейник. Заваривайте крем, постоянно помешивая венчиком, пока он не загустеет (примерно 20-30 секунд после закипания).
Снимите сотейник с огня, добавьте набухший желатин и перемешайте. Затем добавьте холодное сливочное масло и перемешайте до однородности. Перелейте крем в другую емкость и накройте пищевой пленкой. Охладите в холодильнике на 2 часа.
Достаньте основу для крема из холодильника, взбейте венчиком. "Мастер Шеф" Глинская советует, начните собирать торт, чередуя слои крошки и крема. Сначала выкладывайте слой крошки, затем — слой крема. Повторите, пока не используете все ингредиенты, завершив слоем крошки.
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