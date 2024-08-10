Бывшая судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова показала, как приготовить невероятно вкусные и пикантные кабачки с морковью по-корейски.

"Лето – время, когда овощей достаточно. Поэтому нам нужно пользоваться возможностью и наслаждаться витаминами. А я вам в этом помогу, потому что продукты приятнее есть, когда они сочетаются между собой «в ансамбле вкусов»", – подчеркнула "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова.

Чтобы приготовить кабачки по-корейски, "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова берет следующие ингредиенты:

кабачки - 2 шт. (400 г)

морковь – 200 г

чеснок – 3 зуб.

кориандр молотый – 1 ч.л.

перец черный молотый – 0,5 ч.л.

соль – 0,5 ч.л.

лимонный сок (или яблочный уксус) – 2 ст.л.

соевый соус – 3 ст.л.

масло оливковое – 3 ст.л.

кунжут – 20 г

мед – 1 ст.л.

перец острый сушеный – 1/3 ч.л.

Кабачки и морковь "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова натирает на терке для моркови по-корейски. Чистить кабачки от кожуры не нужно.

К тертым овощам добавляем лимонный сок, соевый соус, кориандр, растительное масло, выжатый чеснок, соль, черный перец, чили, кунжут и мед. Хорошо все перемешиваем, даем настояться в течение 30 минут – и наши кабачки по-корейски готовы.

"Хрустящие свежие овощи – ну что еще нужно летом! Это очень вкусный салат, он питательный, он очень классный по вкусу, экзотический. Я уверена, что вы его полюбите", – добавила "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова.

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