Официальное прибытие F-16 в Украину уже создало ожидания среди военных и граждан. Хотя еще неизвестно, сколько самолетов будет передано и какие задачи они будут выполнять, их значение на фронте уже ощущается, рассказал политолог, военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов. Задачи для F-16 очень важны, особенно в контексте тактики врага, которая применяется в разных направлениях, таких как Харьковщина и Донбасс.

"Враг активно использует авиационные бомбы, наносящие значительные разрушения. Самолеты F-16 с ракетами класса "воздух-воздух" могут уменьшить это давление, но количество самолетов пока недостаточно. Однако это только начало, и ожидается, что со временем количество F-16 вырастет, что значительно улучшит ситуацию на фронте", - заметил эксперт.

Доминирование в воздухе критически важно для эффективной обороны и контрнаступления, по словам Сазонова. Без поддержки авиации, даже самые лучшие наземные операции испытывают трудности.

Ожидания на F-16 велики, хотя и понимается, что ни одна техника не изменит ситуацию мгновенно. Однако в комплексе с другими военными силами авиация имеет значительный потенциал для укрепления обороноспособности.

Военный отметил, что те группы оккупантов, которые продвигались вперёд и выжимали наших с позиций, сейчас могут ожидать удара одновременно с разных сторон, поэтому им пока не до продвижения.

"То есть им нужен какой-то момент перевести дух, подтянуть силы, убедиться, что нас нет слева и справа. Это в общем позитив, но это не сказать, что это какой-то переломный момент", – добавил Кирилл Сазонов.

Последние новости Украины:

У россиян прошла полная перегруппировка: эксперт предупредил о новом наступлении на Харьковщину.

Эксперт рассказал, как изменилась ситуация в Черном море.

Новый рекорд России: военный эксперт предупредил об угрозе FPV-дронов на фронте.