У себя в Instagram бывшая судья шоу "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова поделилась оригинальным рецептом кабачкового Оливье, которое не навредит фигуре.
"Теперь вы можете наслаждаться любимым блюдом без ущерба своей диете и здоровью! Будьте уверены", - советует звезда "Мастер Шеф".
Для приготовления кабачкового Оливье "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова использовала следующие ингредиенты:
- кабачки - 550 г (3 шт.)
- укроп – 20 г
- плавленые сырки – 2 шт.
- чеснок – 2 зуб.
- горчица в зернах – 2 ст.л.
- безопасный домашний майонез – 100 г
Безопасный майонез готовится из вареных яиц – он такой же вкусный, как и обычный, но без риска заболеть сальмонеллезом. Чтобы приготовить такой майонез, "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова взяла:
- яйца (вареные вкрутую) - 2 шт.
- растительное масло – 50 г
- лимонный сок – 8 г
- соль – 4 г
- мед - 15 г
Кабачки "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова нарезает небольшими кубиками, складывает в миску, заливает кипятком, добавляет 1 ч.л. соли, перемешивает и оставляет на 10 минут.
Тем временем готовим майонез. В чаше блендера смешиваем вареные яйца, растительное масло, лимонный сок, соль, мед и просто перебиваем все до однородности.
С кабачков сливаем горячую воду. В миску к кабачкам "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова добавляет майонез, выжатый чеснок, гречицу в зернах, натертые на крупной терке плавленые сырки и мелко нарезанный укроп. Перемешиваем все – и наш кабачковый Оливье готов.
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