На замену традиционному салату Оливье с большим количеством майонеза экс-судья "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова предложила рецепт нового интересного салата с кабачком.

У себя в Instagram бывшая судья шоу "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова поделилась оригинальным рецептом кабачкового Оливье, которое не навредит фигуре.

"Теперь вы можете наслаждаться любимым блюдом без ущерба своей диете и здоровью! Будьте уверены", - советует звезда "Мастер Шеф".

Для приготовления кабачкового Оливье "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова использовала следующие ингредиенты:

кабачки - 550 г (3 шт.)

укроп – 20 г

плавленые сырки – 2 шт.

чеснок – 2 зуб.

горчица в зернах – 2 ст.л.

безопасный домашний майонез – 100 г

Безопасный майонез готовится из вареных яиц – он такой же вкусный, как и обычный, но без риска заболеть сальмонеллезом. Чтобы приготовить такой майонез, "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова взяла:

яйца (вареные вкрутую) - 2 шт.

растительное масло – 50 г

лимонный сок – 8 г

соль – 4 г

мед - 15 г

Кабачки "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова нарезает небольшими кубиками, складывает в миску, заливает кипятком, добавляет 1 ч.л. соли, перемешивает и оставляет на 10 минут.

Тем временем готовим майонез. В чаше блендера смешиваем вареные яйца, растительное масло, лимонный сок, соль, мед и просто перебиваем все до однородности.

С кабачков сливаем горячую воду. В миску к кабачкам "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова добавляет майонез, выжатый чеснок, гречицу в зернах, натертые на крупной терке плавленые сырки и мелко нарезанный укроп. Перемешиваем все – и наш кабачковый Оливье готов.

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