Победительница второго сезона и бывшая судья проекта "Мастер Шеф" Елизавета Глинская заметил, этот банановый пирог с карамельным соусом и орехами хороший вариант для праздника.

Бывшая звезда кулинарного шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская поделилась, что ванильный аромат и сладость бананов в сочетании с богатым карамельным соусом и хрустящими орехами делают этот десерт идеальным для уютного вечера.

Ингредиенты для пирога:

300 г спелых бананов (примерно 2-3 штуки)

100 г тростникового (коричневого) сахара (около 4 ст. л. с горкой)

100 г сливочного масла (жирностью 82%)

80 мл молока (около 5 ст. л. + 1 ч. л.)

100 г яиц (примерно 2 яйца)

200 г муки (около 6,5 ст. л. с горкой)

6 г разрыхлителя (2 ч. л. без горки)

1 г соли (примерно 1/5 ч. л.)

Ванильный сахар по вкусу

Ингредиенты для карамельного соуса:

100 г сахара (около 4 ст. л. с горкой)

Ваниль или ванильный сахар по вкусу

220 мл сливок (жирностью 30-35%)

2 г соли (примерно 2/5 ч. л.)

30 г сливочного масла (жирностью 82%)

Приготовление пирога:

Очистите бананы и разомните их в пюре. Взбейте яйца с тростниковым сахаром до легкой пенистой массы, советует "Мастер Шеф" Глинская.

Растопите сливочное масло и добавьте его к яично-сахарной смеси, затем влейте молоко и тщательно перемешайте. В отдельной миске смешайте муку, разрыхлитель и соль. Введите сухие ингредиенты в жидкую смесь, добавив пюре из бананов и ванильный сахар.

"Мастер Шеф" Глинская добавила, разогрейте духовку до 180 градусов. Застелите форму для выпечки пергаментной бумагой или смажьте ее маслом. Вылейте тесто в подготовленную форму и выпекайте 40-45 минут до золотистой корочки. Готовность проверьте шпажкой – она должна выходить сухой.

В сотейнике растопите сахар на среднем огне, постоянно помешивая, пока он не станет золотистым и жидким. Аккуратно влейте сливки, продолжая помешивать, затем добавьте соль и ваниль. Готовьте соус на медленном огне, пока он не загустеет, поделилась "Мастер Шеф" Глинская.

Снимите карамельный соус с огня и добавьте сливочное масло. Перемешайте до однородной консистенции. Дайте банановому пирогу немного остыть, затем полейте его теплым карамельным соусом. Посыпьте орехами по желанию и подавайте к столу.

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