Бывшая звезда кулинарного шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская поделилась, что ванильный аромат и сладость бананов в сочетании с богатым карамельным соусом и хрустящими орехами делают этот десерт идеальным для уютного вечера.
Ингредиенты для пирога:
- 300 г спелых бананов (примерно 2-3 штуки)
- 100 г тростникового (коричневого) сахара (около 4 ст. л. с горкой)
- 100 г сливочного масла (жирностью 82%)
- 80 мл молока (около 5 ст. л. + 1 ч. л.)
- 100 г яиц (примерно 2 яйца)
- 200 г муки (около 6,5 ст. л. с горкой)
- 6 г разрыхлителя (2 ч. л. без горки)
- 1 г соли (примерно 1/5 ч. л.)
- Ванильный сахар по вкусу
Ингредиенты для карамельного соуса:
- 100 г сахара (около 4 ст. л. с горкой)
- Ваниль или ванильный сахар по вкусу
- 220 мл сливок (жирностью 30-35%)
- 2 г соли (примерно 2/5 ч. л.)
- 30 г сливочного масла (жирностью 82%)
Приготовление пирога:
Очистите бананы и разомните их в пюре. Взбейте яйца с тростниковым сахаром до легкой пенистой массы, советует "Мастер Шеф" Глинская.
Растопите сливочное масло и добавьте его к яично-сахарной смеси, затем влейте молоко и тщательно перемешайте. В отдельной миске смешайте муку, разрыхлитель и соль. Введите сухие ингредиенты в жидкую смесь, добавив пюре из бананов и ванильный сахар.
"Мастер Шеф" Глинская добавила, разогрейте духовку до 180 градусов. Застелите форму для выпечки пергаментной бумагой или смажьте ее маслом. Вылейте тесто в подготовленную форму и выпекайте 40-45 минут до золотистой корочки. Готовность проверьте шпажкой – она должна выходить сухой.
В сотейнике растопите сахар на среднем огне, постоянно помешивая, пока он не станет золотистым и жидким. Аккуратно влейте сливки, продолжая помешивать, затем добавьте соль и ваниль. Готовьте соус на медленном огне, пока он не загустеет, поделилась "Мастер Шеф" Глинская.
Снимите карамельный соус с огня и добавьте сливочное масло. Перемешайте до однородной консистенции. Дайте банановому пирогу немного остыть, затем полейте его теплым карамельным соусом. Посыпьте орехами по желанию и подавайте к столу.
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