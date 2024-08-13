Пока разгар сезона арбузов, судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Владимир Ярославский советует попробовать этот простой в приготовлении и супервкусный десерт.

В этот раз на своей странице в Instagram известный шеф-повар, ресторатор, судья "Мастер Шеф" Владимир Ярославский поделился рецептом идеального летнего десерта.

"Мастер Шеф" Владимир Ярославский решил приготовить сорбет из арбуза – это очень просто, вкусно и полезно, понравится и детям, и взрослым.

Для приготовления арбузного сорбета "Мастер Шеф" Владимир Ярославский взял следующие ингредиенты:

арбуз – 0,5 шт. + еще немного

клубника и малина (замороженные) – по 1 стакану

мед – 2 ст.л.

по желанию, если ягоды не кислые, можно добавить немного лимонного сока для яркости вкуса

Мякоть арбуза "Мастер Шеф" Владимир Ярославский выбирает ложкой, удаляет косточки и отправляет в морозилку. Кожуру половины арбуза оставляем целой – в ней мы будем подавать наше мороженое.

Арбузный сок, который остался, пока вынимали мякоть, "Мастер Шеф" Владимир Ярославский превращает в лимонад – переливает в стакан, добавляет лед, немного мяты, и можно наслаждаться.

Замороженный арбуз, клубнику и малину отправляем в чашу блендера, добавляем мед, по желанию лимонный сок и перебиваем все до однородности. У нас получится мягкий сорбет, перекладываем его в зачищенную половинку арбуза – и готово.

"Можно сразу брать полузамороженный арбуз и замороженные ягоды, будет одинаковый результат", – добавил "Мастер Шеф" Владимир Ярославский.

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