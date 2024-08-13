Бывшая судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова на своей странице Instagram показала, как приготовить сочные куриные шашлычки с кабачком.
"Шашлычки, которые можно всем! Правильное питание для стройной талии и сияющей кожи для вас", – советует звезда "Мастер Шеф".
Чтобы приготовить шашлычки из куриного филе и кабачка, "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова берет:
- цуккини или кабачок – 350 г
- филе куриное – 450 г
- соль, перец молотый, любимые специи – по вкусу
- чеснок сушеный – 1 ч.л. с горкой
- масло оливковое – 2 ст.л.
- сухари панировочные – 1,5 ст.л.
Кабачок "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова нарезает кольцами толщиной примерно 1 см. Складываем нарезанные кабачки в миску и заправляем их 1-2 ст.л. растительного масла, солью, перцем, сушеным чесноком.
Куриное филе разрезаем вдоль пополам, а затем нарезаем порционными кусочками. К мясу добавляем соль, перец, сушеный чеснок и перемешиваем.
"Для того чтобы шашлычок был сочным, не делаем очень мелкие кусочки. Недавно приготовила такие шашлычки из филе бедра куриного – получилось еще вкуснее, намного сочнее, но с этим полезнее, меньше жира", – отметила "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова.
К кабачкам добавляем панировочные сухари и перемешиваем. На деревянные шпажки "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова по очереди нанизывает кусочки мяса и кольца цуккини, ставит сверху на ребра формы для запекания и отправляет в разогретую до 200 градусов духовку примерно на 25 минут.
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