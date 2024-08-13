Узнайте, как приготовить идеальное тесто для вареников с маком и халвой по простому рецепту от звезды "Мастер Шеф" Руслана Батыльчука.

Руслан Батыльчук, участник популярного кулинарного шоу "Мастер Шеф", поделился на своей Instagram-странице рецептом рыхлых вареников с маком и халвой. Это универсальное тесто подходит как для сладких, так и соленых начинок. Руслан отметил, что вареники с маком и халвой имеют корни из Житомирщины и традиционно подавались на разных праздниках, от свадеб до поминок.

Для приготовления рыхлого теста вам понадобятся следующие ингредиенты:

мука – 300 г

кефир – 150 г

яйцо – 1 шт.

сода – 2 г

соль – щепотка

сахар - щепотка

Смешайте муку, кефир, яйцо, соду, соль и сахар, замесите тесто. Затем накройте тесто полотенцем и дайте отдохнуть.

После приготовления теста приступаем к насынке. Для нее нужно смешать до однородной массы:

макова начинка - 100 г

подсолнечная халва – 100 г

"Я использовал готовую маковую начинку, но вы можете приготовить ее самостоятельно: просто отварите мак в молоке и измельчите с сахаром", - объяснил Руслан.

Вареники можно приготовить на пару в течение 3-4 минут, что сделает их более рыхлыми или отварить в воде – они получатся менее воздушными, но не менее вкусными. При желании, перед подачей можно полить вареники медом.

"Вот так раньше умели придумывать сладости, скажу вам!" – подчеркнул участник "Мастер Шеф".

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