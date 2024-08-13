Руслан Батыльчук, участник популярного кулинарного шоу "Мастер Шеф", поделился на своей Instagram-странице рецептом рыхлых вареников с маком и халвой. Это универсальное тесто подходит как для сладких, так и соленых начинок. Руслан отметил, что вареники с маком и халвой имеют корни из Житомирщины и традиционно подавались на разных праздниках, от свадеб до поминок.
Для приготовления рыхлого теста вам понадобятся следующие ингредиенты:
- мука – 300 г
- кефир – 150 г
- яйцо – 1 шт.
- сода – 2 г
- соль – щепотка
- сахар - щепотка
Смешайте муку, кефир, яйцо, соду, соль и сахар, замесите тесто. Затем накройте тесто полотенцем и дайте отдохнуть.
После приготовления теста приступаем к насынке. Для нее нужно смешать до однородной массы:
- макова начинка - 100 г
- подсолнечная халва – 100 г
"Я использовал готовую маковую начинку, но вы можете приготовить ее самостоятельно: просто отварите мак в молоке и измельчите с сахаром", - объяснил Руслан.
Вареники можно приготовить на пару в течение 3-4 минут, что сделает их более рыхлыми или отварить в воде – они получатся менее воздушными, но не менее вкусными. При желании, перед подачей можно полить вареники медом.
"Вот так раньше умели придумывать сладости, скажу вам!" – подчеркнул участник "Мастер Шеф".
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