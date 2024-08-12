Шаманка Сейраш сообщила, что в скором времени Украина получит очередную финансовую помощь и сможет остановить наступление россиян на определенном направлении, но также есть угроза потерь.

Об этом она рассказала на канале «Прогноз».

Первое, что у нас по чему-то ключевому на ближайшую неделю плюс-минус выпадает, это какая-то договоренность, связанная с деньгами. Уточняю – где? В мире. То есть мы говорим о все-таки каких-то деньгах и каких-то договоренностях, связанных именно с миром. Возможно, заявления от партнеров, передача каких-то денег.

Словом, это такая какая-то ключевая история, которая одна из первых у нас здесь идет. Это о мире, помощь от мира, вопросы каких-то финансов. Здесь не ресурсная история, а именно финансовая. Может, наконец опять те активы докачают, которые качают я уже не знаю, сколько времени. Это первый аспект.

Второй аспект. Связано, скорее всего, с полем боя. Двоякая ситуация. С одной стороны, мы имеем определенные успехи, Колесница – продвижение, движение, а с другой – у нас есть угроза потери чего-то. Но Симка – это все-таки больше об определенных утратных моментах, и это может быть связано с обстрелом, например, попаданием, к сожалению, врага не в инфраструктуру, а именно в военную историю в течение этой недели. То есть нанесение нам какого-то тылового удара.

И с хорошего еще на неделе мы услышим новость о блокировке или об остановке, вероятнее всего, какого-то продвижения у врага. То есть, возможно, на какой-то из линий фронта мы будем иметь возможность остановить их, заблокировать их продвижение.

Как сообщала Politeka, Атаманова рассказала, что дальше будет на Курщине.

Также Politeka писала о том, что Атаманова рассказала, какие области будут под наибольшей угрозой обстрелов в ближайшее время.





