Маринованные кабачки – очень легкая, вкусная и полезная закуска, и звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова показала, как их можно приготовить буквально за 5 минут.

Кулинарный эксперт, бывшая судья проекта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова поделилась с украинцами проверенным рецептом маринованных кабачков.

"Так быстро кабачки вы еще не готовили. Заверяю вас, что они не только быстрые, полезные, да еще очень вкусные! Поэтому записывайте рецепт", - подчеркнула звезда "Мастер Шеф".

Для приготовления маринованных кабачков "Мастер Шеф" Литвинова использует следующие ингредиенты:

кабачки (молодые маленькие) – 250 г (2 шт.)

соль – 0,5 ч.л.

перец молотый – 1/3 ч.л.

сахар – 1 ч.л.

прованские травы – 1 ч.л.

масло оливковое – 2 ст.л.

чеснок – 2-3 зуб.

"Прованские травы здесь играют основную скрипочку. Можно еще добавить свежих трав, например, укроп также будет очень классно здесь, но орегано и базилик дают такую ​​оригинальную и изысканную нотку", - отметила "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова.

Кабчки "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова нарезает брусочками и складывает в зип-пакет. Добавляем к кабачкам соль, перец, сахар, растительное масло, выжатый чеснок, а также прованские травы, хорошо все перемешиваем и оставляем мариноваться минимум на 5 минут.

"Чем дольше они будут мариноваться, тем более насыщенный вкус будут иметь. Даже на час-два можно оставить. На завтра они уже немножко потекут и также будут вкусными, знаете, как маринованные огурцы, которые стоят несколько дней, такой же эффект", – добавила "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова.

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