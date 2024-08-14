В Одесской области группа подростков организовала вечеринку возле мемориала, посвященного защитникам Украины, где играла русскоязычная музыка и употребляли алкоголь. Правоохранители уже начали расследование по установлению личности участников и выяснению всех обстоятельств происшествия. Об этом сообщили в ГУНП в Одесской области. Событие также вызвало возмущение украинцев, которые начали активно комментировать скандальный инцидент.

В селе Холодная Балка, Беляевского района Одесской области, группа молодежи отличилась попойкой и танцами под русскоязычную музыку возле местного мемориала. Их действия были зафиксированы на видео и распространены через телеграммы-каналы.

Стражи порядка уже зарегистрировали инцидент и работают над установлением участников и очевидцев. После выяснения всех обстоятельств события будет предоставлена ​​правовая квалификация, и виновные могут быть привлечены к ответственности.

В сети вспыхнула бурная дискуссия по этому поводу. Многие пользователи сети призывали сурово наказать виновников, а другие не подбирали слова, говоря о вандалях:

"Там вместо мозгов плавленый сыр похода", "Пусть им ноги сломают", "Родители такие же как и они им пофиг", "Нужно их в катакомбах прогулять в одну сторону", "Похода у них не то что мозгов нет, даже намек на пару извилин нет, если они это в интернете ищут".

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