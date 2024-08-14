Экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный был против перенесения войны на территорию страны-агрессора России, несмотря на то, что такую ​​идею высказывали украинские спецслужбы и тогдашний руководитель восточного фронта "Хортица" Александр Сырский.

Об этом на своей Facebook-странице написала депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая.



"Залужный был сторонником линейных операций и, не имея боевого опыта, предпочитал традиционные наступления "в лоб", что было с переменным успехом реализовано в 2022 году на Херсонщине и совсем провалилось в 2023 году в Запорожской области. Сырский, в свою очередь, настаивал на поиске незащищенных мест и стремительных атаках, предложенных для освобождения Харьковской области в 2022, и даже поднимался вопрос пойти дальше, чтобы обезопасить пограничные границы.

По ее словам, Залужный отказывался даже работать в направлении переноса войны в Россию, и это, несмотря на политическое давление президента Владимира Зеленского по этому поводу. А также только благодаря давлению президента произошло Харьковское контрнаступление в 2022 году.



Тогда Сырский на Ставке добился вмешательства Зеленского, чтобы получить согласие на наступление, сообщила депутат.

Также Безугла назвала "бездарным" наступление Залужного на юге в 2023 году из-за сплошной огласки с указанием направлений продвижения. В то время как операцию ВСУ в Курской области РФ депутат охарактеризовал как наиболее неожиданное направление для врага с обеспечением информационной тишины и задействованием элитных подразделений вместо новых бригад.

"Помните, когда в 2023 году избрали информационную стратегию "кричим отовсюду, что идем туда"? Тогда не один военный признавался мне, что до последнего надеялся, что это такой отвлекающий маневр. Но нет", - написала Безугла.



По ее словам, об очевидных и дополнительных преимуществах Курской операции уже отмечалось не раз и достаточно детально, как и о рисках.

“О рисках самой операции писать сейчас не буду, их достаточно, но для врага все еще эффективно работает "туман войны", пусть бродит. Хайпу некоторых политиков и журналистов, делающих селфи в России, не поддерживаю. В Торецке они селфи не делают. Так что немного напишу о рисках в Донецкой области, которые вы уже можете видеть на открытых картах и ​​которые касаются наших жизней и территорий”, - написала Безугла.

"Итак, неожиданность, элитные подразделения, информационная тишина", - подытожила нардеп.

Как сообщала Politeka, Шейтельман рассказал, что в ООН говорят о наступлении ВСУ в Курской области .

Также Politeka писала о том, что Мусиенко рассказал, что операция ВСУ в Курщине имеет историческую подоплеку .