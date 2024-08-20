Судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Владимир Ярославский показал, как вкусно приготовить баклажаны, чтобы блюдо понравилось и взрослым, и детям.

У себя в Instagram известный шеф-повар, ресторатор, судья "Мастер Шеф" Владимир Ярославский поделился рецептом запеченных баклажанов с томатным соусом и сыром.

Для этого рецепта нам понадобятся следующие ингредиенты:

баклажаны – 3 шт. (большие)

помидоры – 800 г

чеснок - пол головки

масло оливковое

соль, тимьян, орегано, базилик – по вкусу

кусочек любимого сыра ("Мастер Шеф" Владимир Ярославский взял с белой и голубой плесенью)

Баклажаны "Мастер Шеф" Владимир Ярославский вдоль разрезает пополам и делает на мякоти надрезы почти до кожуры, чтобы быстрее и равномернее пропеклись.

Половинки баклажанов "Мастер Шеф" Владимир Ярославский поливает оливковым маслом, солит и отправляет в разогретую до 180 градусов духовку запекаться до готовности (примерно 30-40 минут).

Помидоры разрезаем пополам и складываем в форму для запекания, подсаливаем, добавляем немного растительного масла, ароматные травы, очищенные зубчики чеснока и запекаем тоже при 180 градусах в течение 35-40 минут.

Запеченные помидоры перетираем через сито. Если томат очень жидкий, то "Мастер Шеф" Владимир Ярославский немного выпаривает его на сковороде.

Мякоть запеченных баклажанов разминаем вилкой, оставляя шкурку цельной, при необходимости подсаливаем, добавляем томатный соус, листики базилика и кусочки сыра. Запекаем баклажаны с сыром еще примерно 10-12 минут – и можно наслаждаться.

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