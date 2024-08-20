Кабачковые роллы по рецепту звезды кулинарного шоу "Мастер Шеф" Татьяны Литвиновой – очень вкусная, легкая и оригинальная закуска, которая может заменить вам суши.

Бывшая судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова поделилась с украинцами оригинальным рецептом кабачковых рулетиков с сыром и ветчиной.

"Сезон кабачков в разгаре, поэтому я подготовила для вас еще один рецепт. Роллы из кабачков. Нежные кабачки, сочная ветчина и растопленный сыр, тянущийся с каждым кусочком", – советует "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова.

Для приготовления кабачковых роллов "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова берет следующие ингредиенты:

кабачок молодой – 1 шт (примерно 300 г)

сыр твердый – 100 г

ветчина - 100 г

панировочные сухари - 100 г

сухой чеснок – 1 ч.л.

соль – 0,5 ч.л.

масло оливковое – 10 г

Кабачок "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова нарезает тоненькими слайсами, чтобы они легко скручивались в роллы. Если настолько тонко нарезать кабачок не получилось, то на одну минуту погрузите кабачок в кипяток, а затем сразу переместите его в холодную воду, после чего он станет более мягким и послушным.

Сыр и ветчина также должны быть нарезаны тонкими слайсами.

Панировочные сухари смешиваем с солью и сухим чесноком. Слайсы кабачка по одному обваливаем с обеих сторон в панировке, сверху выкладываем слайс ветчины, слайс сыра и заворачиваем роллы.

Кабачковые роллы "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова складывает в форму для запекания, застеленную пергаментом, смазанным маслом. Запекаем роллы в разогретой до 200 градусов духовке примерно 15 минут – и закуска готова.

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