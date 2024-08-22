В этот раз на своей странице в Instagram известный шеф-повар, ресторатор, судья "Мастер Шеф" Владимир Ярославский рассказал, как лучше всего приготовить тесто на мягкие пирожки в духовке.

Ингредиенты:

400 г молока

40 г яйца

50 г сахара

25-30 г свежих дрожжей

75 г сливочного масла

660-700 г муки

6 г соли

Приготовление:

В теплое, но не горячее молоко добавьте сахар, перемешанное вилкой яйцо и дрожжи. Хорошо перемешайте смесь и оставьте на 15 минут, прикрыв емкость полотенцем, советует "Мастер Шеф" Ярославский.

Постепенно вмешайте в смесь муку. Соль добавьте в муку заранее. Вымешайте тесто, чтобы оно стало мягким и эластичным. Уберите его в миску, накройте пленкой или полотенцем, и оставьте в теплом месте на 1 час.

"Мастер Шеф" Ярославский добавляет, разогрейте в сотейнике сливочное масло, пока оно не станет приятно теплым. Вмешайте теплое масло в тесто, после чего вымесите его на столе руками. Снова поместите тесто в миску, накройте и оставьте на 30 минут в теплом месте.

Разделите тесто на 26 кусочков. Сформируйте из каждого кусочка шарик, расплющите его ладонью и положите начинку по вашему выбору (например, сыр или вишню с сахаром и крахмалом).

Сформированные пирожки аккуратно залепите, как вареники, и уложите швом вниз на противень. Дайте им подойти еще 40 минут в теплом месте, рассказывает "Мастер Шеф" Ярославский.

Смажьте пирожки взбитым яйцом (по желанию можно добавить немного молока и сахара для лучшего цвета). Выпекайте при температуре 200-210 градусов в течение 10-11 минут.

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